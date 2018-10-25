Голова НБУ очікує, що перший транш від МВФ надійде у грудні

Перший транш від Міжнародного валютного фонду може надійти ще цього року. Про це на брифінгу сказав голова Національного банку України Яків Смолій.

«Наразі ми не можемо говорити про чіткі терміни, оскільки рішення прийматиме рада директорів МВФ. Ми очікуємо, що воно відбудеться в грудні, і ми можемо розраховувати на отримання траншу ще в цьому році», – зазначив Смолій.

Він додав, що не може назвати точну суму першого траншу.

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Міжнародний валютний фонд на рівні уповноваженого персоналу погодив із українською владою нову програму резервної підтримки замість чинної програми розширеного фінансування – про це МВФ заявив 19 жовтня.

Обсяг нової програми – 3,9 мільярда доларів. Згідно з повідомленням, вона має стати основою для економічної політики уряду в 2019 році – передбачається, що ця політика буде зосереджена на зниженні інфляції та реформах оподаткування, фінансового і енергетичного секторів.

Після того, як Верховна Рада затвердить бюджет на 2019 рік з урахуванням рекомендацій МВФ, угоду має розглянути Виконавча рада фонду.

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Визначення stand-by означає, що Україна отримує гарантію на цю суму і може за потреби отримати її повністю або частково протягом терміну дії угоди та за умови дотримання її положень. Після закінчення терміну дії угоди невикористаний залишок кредиту повертається фонду.

19 жовтня прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що уряд змушений підняти ціни на газ для населення на 23,5% у рамках співпраці з Міжнародним валютним фондом.