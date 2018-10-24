Прем'єр-міністр Володимир Гройсман сьогодні запевнив, що ціну на газ не підніматимуть. Хоча торік навесні глава уряду вже обіцяв, що ціни не зростатимуть. А у жовтні цього року уряд вирішив із листопада підняти ціни на блакитне паливо для населення на 23,5%, щоб Україна могла отримати кредит МВФ. МВФ вимагає подальшого підвищення.Україна і МВФ: залежність чи порятунок?

Учасники програми «Ваша Свобода»: Григорій Шверк, народний депутат України (БПП); Олександр Охріменко, президент «Українського аналітичного центру»; Сергій Фурса, інвестиційний банкір. Ведучий: Олександр Лащенко.