Під АП і Кабміном вимагають скасувати підняття тарифів на газ

Біля Адміністрації президента України і будівлі уряду в Києві 24 жовтня відбувається акція протесту з вимогою скасувати підняття тарифів на газ.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, акцію організовують ВО «Батьківщина», громадська організація «Центр захисту киян» і ВО «Свобода».

Активісти вимагають зупинити рішення уряду про підняття тарифів на газ.

На акцію також прийшла і лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко. «Запускається ще одне коло інфляції, бо підняття тарифів веде до підвищення цін на товари і послуги», – сказала Тимошенко.

Вона також заявила, що звернулася до спікера Верховної Ради Андрія Парубія з вимогою скликати екстрене засідання парламенту, щоб скасувати підвищення тарифів.

19 жовтня прем’єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що з 1 листопада 2018 року ціни на газ для населення в Україні зростуть на 23,5%. У Кабміні таке рішення назвали «вимушеним кроком» і заявили, що в перебігу переговорів із кредиторами взагалі йшлося про подорожчання на 60%.

Справа ціни на газ для населення ключова для того, щоб Міжнародний валютний фонд відновив фінансування України. Україна в рамках співпраці з МВФ зобов’язалася перейти до ринкових цін, але влітку і восени 2017 року відмовилася виконувати ці зобов’язання.

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19 жовтня Міжнародний валютний фонд погодив із українською владою нову програму резервної підтримки замість чинної програми розширеного фінансування.

Обсяг нової програми – 3,9 мільярда доларів. Згідно з повідомленням, вона має стати основою для економічної політики уряду в 2019 році – передбачається, що ця політика буде зосереджена на зниженні інфляції та реформах оподаткування, фінансового і енергетичного секторів.

Після того, як Верховна Рада затвердить бюджет на 2019 рік з урахуванням рекомендацій МВФ, угоду має розглянути Виконавча рада фонду.