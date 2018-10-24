Ціна на газ і співпраця з МВФ. Чого надалі очікувати українцям?

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман 24 жовтня запевнив, що у поточному опалювальному сезоні ціну на газ вже не підвищуватимуть. Раніше уряд вирішив із листопада підняти ціни на блакитне паливо для населення на 23,5%, щоб Україна могла отримати кредит від Міжнародного валютного фонду. МВФ вимагає подальшого підвищення. Чому Україна й надалі продовжує співпрацю з фондом, наскільки ефективно використовуються запозичення, чи буде в подальшому зростати ціна на газ? Ці теми у програмі «Ваша Свобода» обговорювали народний депутат України (БПП) Григорій Шверк, президент «Українського аналітичного центру» Олександр Охріменко та інвестиційний банкір Сергій Фурса.