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24 Жовтень 2018, Київ 19:21
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Ціна на газ і співпраця з МВФ. Чого надалі очікувати українцям?

Ціна на газ і співпраця з МВФ. Чого надалі очікувати українцям?
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Прем'єр-міністр Володимир Гройсман 24 жовтня запевнив, що у поточному опалювальному сезоні ціну на газ вже не підвищуватимуть. Раніше уряд вирішив із листопада підняти ціни на блакитне паливо для населення на 23,5%, щоб Україна могла отримати кредит від Міжнародного валютного фонду. МВФ вимагає подальшого підвищення. Чому Україна й надалі продовжує співпрацю з фондом, наскільки ефективно використовуються запозичення, чи буде в подальшому зростати ціна на газ? Ці теми у програмі «Ваша Свобода» обговорювали народний депутат України (БПП) Григорій Шверк, президент «Українського аналітичного центру» Олександр Охріменко та інвестиційний банкір Сергій Фурса.

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