Порошенко схвалив ратифікацію кредитної угоди з ЄС на 1 млрд євро

Президент України Петро Порошенко підписав закон, який ратифікує кредитну угоду між з Європейським союзом про залучення 1 мільярда євро.

«Передумовою отримання кожного з двох траншів макрофінансової допомоги ЄС у сумі до 500 млн євро кожен є виконання низки узгоджених сторонами заходів щодо реалізації податкової та митної політики, боротьби з корупцією, здійснення малої приватизації, управління державними підприємствами, корпоративного управління в державних банках та банківського нагляду, подальших реформ у сферах енергетики, охорони здоров’я та соціального захисту», – ідеться у повідомленні прес-служби президента.

Україна та ЄС підписали кредитну угоду про залучення 1 мільярда євро у вересні. 8 листопада її схвалив парламент.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що Україна отримає новий транш макрофінансової допомоги до кінця 2018 року.

Реалізація Меморандуму про взаєморозуміння та Кредитної угоди дозволить Україні залучити додаткові фінансові ресурси Європейського Союзу у сумі до 1 мільярда євро для їх подальшого спрямування до державного бюджету, зазначили на Банковій.

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