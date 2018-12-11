Адвокат зустрівся з капітаном катера «Бердянськ»: він у «хорошому фізичному й моральному стані»

Російський адвокат Микола Полозов зустрівся зі своїм підзахисним, захопленим біля берегів анексованого Криму українським військовим моряком, капітаном 2-го рангу з українського військового катера «Бердянськ» Денисом Гриценком.

Гриценко перебуває в «хорошому фізичному і моральному стані», повідомив адвокат 11 грудня кореспондентові проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Нам дали можливість поспілкуватися наодинці. На даний момент він перебуває в двомісній камері. Як сказав Гриценко, сидить він із дуже інтелігентною людиною. Взагалі в нього гарне почуття гумору, і він зовсім не схожий на людину, яка перебуває у російській в’язниці», – сказав Полозов.

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Також, за словами адвоката, його підзахисний ще не отримав жодного листа, однак речі, зібрані волонтерами, дійшли до нього. Гриценко каже, що тиску на нього ніхто не чинив, додав адвокат. Він визнає себе військовополоненим і в ході слідчих заходів відмовився відповідати на запитання слідчого, пославшись на 51 статтю конституції Росії.

Раніше стало відомо, що Полозов захищатиме в суді інтереси українського військового моряка, капітана 2-го рангу Дениса Гриценка із захопленого Росією українського військового катера «Бердянськ», а також координуватиме роботу команди адвокатів, які займаються захистом захоплених Росією моряків.

25 листопада 2018 року біля Керченської протоки російські кораблі атакували й захопили український буксир «Яни Капу» і два катери – «Бердянськ» і «Нікополь». Унаслідок агресії троє моряків були поранені, а після так званого суду на території окупованого Криму всіх полонених вивезли до сусідньої Росії. Зараз їх утримують у слідчих ізоляторах у Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими.