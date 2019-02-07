«Це помста за експертизу «рюкзаків Авакова» – судовий експерт про кримінальну справу проти себе

«Все це я пов’язую з помстою за свою чесну й професійну діяльність. І як судового експерта, який виконав експертизу по «рюкзаках Авакова», – ці слова Надія Бугрова вимовила, сидячи на лікарняному ліжку. Саме вона була автором висновку, який став доказом порушень при виготовленні наплічників у так званій справі «рюкзаків Авакова». Після чого Національне антикорупційне бюро України вручило підозру синові голови МВС Авакову. Сам Олександр відкидав звинувачення у причетності до закупівлі рюкзаків в обхід законної процедури тендеру та називав справу «політичною». Згодом провадження у частині підозри екс-заступника голови МВС Сергія Чеботаря та Олександра Авакова Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила– «за відсутністю складу злочину». А згодом Нацполіція Хмельницької області, підпорядкована голові МВС Авакову, відкрила кримінальну справу щодо самої Надії Бугрової. Процесуальне керівництво у ній здійснюється військовою прокуратурою Хмельницького гарнізону Західного регіону. Зокрема, в ухвалі Хмельницького міськрайонного суду йдеться про те, що, за версією слідства, Бугрова під час експертних досліджень у 2013 році (по іншій справі) нібито використовувала недійсні документи щодо власної кваліфікації. За даними програми «Схеми: корупція в деталях» (телевізійна програма журналістських розслідувань, спільний проект Радіо Свободи і «UA:Перший»), правоохоронці підозрюють експерта в тому, що вона начебто отримала за роботу «кошти в розмірі 5 000 гривень, чим заподіяла матеріальну шкоду на вказану суму».

Провадження щодо Надії Бугрової планують передати до суду наприкінці лютого. Цим труднощі в професійному житті експерта не закінчились. Вже найближчої п'ятниці, 8 лютого, Мін'юст (який очолює соратник Арсена Авакова з «Народного фронту» – Павло Петренко) планує перевірку «стану організації правової роботи судового експерта Бугрової Надії». При чому за період з травня 2016-го понині.

Як пояснює юрист громадської організації «Центр протидії корупції» Олена Щербан, таких перевірок у Надії не проводили, починаючи з моменту заснування її бюро, тобто, з 2009-го: «Така перевірка Мін'юсту є нічим іншим як черговим актом тиску на експертку. Саме Мін'юст минулого року організував рецензію експертизи «рюкзаків Авакова». Проте така рецензія не дала жодних результатів. Тепер цей же Мін'юст хоче перевірити експертку, аби відібрати в неї свідоцтво, щоб нівелювати таким чином її висновок у справі рюкзаків. Очевидно, фігуранти побоюються поновлення розслідування після виборів, тому зачищають сліди зараз».

Окремо журналісти «Схем» звернулись до Міністерства юстиції з проханням надати коментар щодо вищезгаданої перевірки.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков раніше заявляв, що ані він, ані його родина не мають стосунку до постачальників рюкзаків МВС. Він наполягає, що процедура закупівлі була прозорою. Натомість НАБУ назвало закриття справи «незрозумілим і непослідовним».

Розмову із Надією Бугровою «Схеми» записали наприкінці грудня, коли вона перебувала у лікарні через погіршення стану здоров'я.

– Як ви опинилися в лікарні?

– В лікарні я перебуваю, тому що стан мого здоров’я погіршився. На мене тиснуть правоохоронні органи. Проти мене відкрили кримінальну справу ще у червні 2018 року. Я про неї нічого не знала.

– Із чим ви пов’язуєте такий тиск?

– Все це я пов’язую з помстою за виконання експертизи по постановах НАБУ, по так званих «рюкзаках Авакова». Я виконувала цю експертизу по дослідженню якості, по відповідності технічним вимогам щодо закупівлі і визначенню вартості. На цю експертизу Міністерство юстиції за зверненням адвоката, який захищає сторону обвинувачення, зробило рецензію в Київському інституті судових експертиз. Ті рецензії були, що називається, необ’єктивні, упереджені та такі, що не відповідають дійсності. Всі їхні рецензії я спростувала в своїх запереченнях і подала до Мін'юсту. І розбити мої експертизи Мін'юсту не вдалося.

Натомість виявили якісь формальні порушення, за що мені винесли попередження. Однак тиск на мене не припинився. Вже після того, як моя експертиза була визнана як належний і допустимий доказ прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в своїй постанові (я особисто читала про це у ЗМІ) і судом, тиск проти мене не припинився. Обшук у справі слідчі аргументували тим, що нібито я занижувала вартість вйськового майна та завдала державі цим збитку на 396 тисяч. А вже в підозрі мені інкримінували заволодіння фактично своєю зарплатою у 5 тисяч гривень.

– Як рюкзаки потрапили до вас на експертизу?

Ці рюкзаки виготовлені в умовах «кустарного» виробництва

– Справа по «рюкзаках Авакова» потрапила наступним чином: мені ж телефонують замовники, яких я не знаю, дзвонять люди різні і запитують: «Ви проводите судові експертизи товарознавчі?». Я завжди відповідаю: «Так», тому що станом на 2016-2018 роки у мене чинне кваліфікаційне свідоцтво судового експерта з проведення судових товарознавчих експертиз. Вони приїхали, привезли постанову, привезли зразки рюкзаків – і все це залишили в офісі. Це були детективи НАБУ. Я заявку прийняла, оформила її, вхідний лист і почала виконувати.

Стояло питання дослідити якість. Я по кожному рюкзаку описала якість, відповідність технічним вимогам. І далі пишу: оскільки там дуже багато виробничих дефектів – фурнітура невідповідна. Отже, я пишу, що все це вказує на те, що ці рюкзаки виготовлені в умовах «кустарного» виробництва.

​Рецензенти мені пишуть це як зауваження. За те, що я визначила спосіб виробництва. Це і є професія судового експерта-товарознавця – визначати якість, спосіб виробництва, дефекти, які виникли в процесі цього виробництва. А вони мені пишуть таке зауваження. Ось на таких зауваженнях ґрунтується негативна рецензія КНІСЕ, розумієте?

– Вас не намагались якось переконати змінити свою думку?

– Приходила до мене людина, відома серед судових експертів. І говорить мені: ну вас же будуть розглядати в Мін’юсті. Вам краще не перечити. Вам краще погодитись. Через півроку складете знову іспит і будете продовжувати.

Я кажу: слухайте, я не можу цього зробити. Оце я була розумна, як писала ці висновки, а тепер стала дурна, і визнаю їх недійсними? Як не захистити роботу, яку ти виконав? Я цього просто не розумію.

Я експертною діяльністю займаюся з 1979 року, я працювала в Торгово-промисловій палаті. Це – експертиза щодня. Якщо у мене за 25 років роботи в Торгово-промисловій палаті не було жодної скарги, жодного зауваження по моїй роботі. І після Торгово-промислової палати – жодної обґрунтованої скарги.

На 37-му році мого експертного досвіду у мене виникають отакі от проблеми. З чим це пов’язано? Адже я стала писати тільки краще. Я кожен рік складаю іспити.

– У листопаді минулого року співробітники Нацполіції провели у вас обшуки. Можете про це детально розказати?

– У квартирі, у помешканнях моєму, моїх дітей та офісі були проведені обшуки.

Всі 26 сертифікатів і свідоцтв у мене вилучили під час обшуку. Вилучили трудову книжку, вилучили статут підприємства. Вилучили довідку, що я працювала в КНІСЕ, вилучили копію диплома, роботи, які я виконувала. Вилучили телефони, жорсткі диски. У дітей забрали всі телефони, ноутбук у сина навіть забрали. Банківські картки в чоловіка забрали: пенсійну, а також картку на отримання заробітної плати.

Також вилучили кошти. Спочатку сказали: ми кошти не будемо брати, це там, де мене обшукували. Тому що як збереження в мене були невеличкі суми. Я тримала їх, щоб пам’ятник мамі замовити, тому що вже другий рік мами немає.

Потім пройшов час, вони щось описували і кажуть: давайте кошти. Я кажу: ви ж сказали, що не будете брати гроші. «А ми подзвонили до себе у відділ, і нам сказали все описувати». Я кажу: так що, ви дієте не за законом, а за вказівкою? – «Ми виконуємо свою роботу».

Тепер я не можу нічого виконувати. По суті, робота моєї фірми «Бюро судових експертиз» заблокована. Але що я хочу сказати. Знаєте, для мене – якщо ти експерт і це твоя компетенція, ти повинен її зробити. Якщо ти не експерт – ну тоді, звичайно, не роби. Тобто, для мене це питання – бути в професії чи не бути.