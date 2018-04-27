Камеру з кабінету Чеботаря знищили до початку розгляду у суді справи «рюкзаків Авакова» – «Схеми»

Прихована камера, яка зафіксувала переговори в кабінеті екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря щодо закупівлі рюкзаків для Нацгвардії,була знищена як речовий доказ на виконання ухвали суду в рамках іншого кримінального провадження. У НАБУ планували використати цей пристрій як ймовірний речовий доказ у справі «рюкзаків Авакова». Про це йдеться у розслідуванні «Рюкзаки Авакова»: знищений доказ» програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).

Відповідна ухвала про знищення речових доказів, серед яких був записувальний пристрій, як виявили журналісти, була винесена Бориспільським міськрайонним судом у липні 2017 року – через два місяці після оголошення вироку директору держпідприємства «Спецсервіс» Василю Петрівському, підозрюваному в розкраданні піску з балансу МВС шляхом приховування його нестачі та штучного створення законних підстав для його вивезення.

Розмови Петрівського про це з колишнім заступником міністра внутрішніх справ Сергієм Чеботарем, який до травня 2015 року відповідав у міністерстві за державні закупівлі, була зафіксована на приховану камеру, встановлену співробітниками СБУ на прохання військової прокуратури в рамках кримінального провадження про корупцію в МВС.

У судовій ухвалі йдеться, що серед іншого має бути знищений «прилад, який надійшов разом із супровідним листом Головного слідчого управління СБУ та який відноситься до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації», тобто ця сама камера.

Як з’ясували «Схеми», у листопаді 2017-го детективи НАБУ звернулися до суду з листом, у якому зазначили, що камера з кабінету Чеботаря може бути речовим доказом в іншій справі – щодо закупівлі рюкзаків для Нацгвардії, де також фігурує екс-заступник міністра внутрішніх справ Сергій Чеботар та син Авакова Олександр. У свою чергу суддя звернувся до Нацполіції з проханням цей доказ не знищувати. Адже саме ця камера як речовий доказ, за словами правоохоронців, дозволяє підтвердити чи виключити факт можливого монтажу записів у кабінеті Чеботаря.

На цей пристрій були записані розмови не тільки про розкрадання піску, а й у тому числі, про закупівлю наплічників в обхід законної тендерної процедури. Зокрема, на відео зафіксовано, як це обговорює чоловік, схожий на Олександра Авакова з чоловіком, схожим на екс-заступника міністра Сергія Чеботаря.

Утім, за даними джерел «Схем», спеціальна комісія оперативно знищила докази влітку 2017 року – ще до звернення детективів до суду.

За інформацією «Схем», ініціатором подання клопотання про знищення усіх речових доказів у справі Петрівського, ймовірно, був адвокат, який раніше його захищав, а тепер представляє інтереси Сергія Чеботаря – Ігор Юдін. Говорити з журналістами він відмовився, зазначивши, що «не коментує справи своїх клієнтів».

Голова Бориспільського міськрайонного суду Сергій Вознюк, який розглядав справу Петрівського і ухвалив в її рамках рішення про знищення всіх речових доказів, зокрема, відеопристрою, пояснив у коментарі «Схемам»: «Перелік доказів, який був зазначений, у судовому засіданні безпосередньо представляв представник генеральної прокуратури, який зазначив, що ці докази, згідно з переліком, підлягають знищенню, оскільки не використовуються в інших провадженнях».

Суддя запевнив, що на момент ухвалення рішення не знав, що це саме та відеокамера, на яку також були записані розмови про «рюкзаки Авакова», дізнався пізніше. Окрім того, стверджує він, прокурор переконував, що ці речові докази використовуються лише в рамках провадження щодо Петрівського.

Про те, що ніякого пристрою у справі Авакова-молодшого «з моменту внесення відомостей в ЄРДР і до моменту оголошення стороні захисту про закінчення розслідування» не було, стверджує і його адвокат Андрій Федур та наполягає, що «і знищення не може бути».

Водночас у НАБУ запевняють, що мають достатньо інших доказів у цій справі.

«Ці записи не є єдиним доказом по справі. На мою думку, доказів достатньо для того, щоб справу передати до суду і слухати по суті», – зазначив у коментарі директор НАБУ Артем Ситник.

На початку 2016 року журналісти програми «Схеми» знайшли відеозаписи, схожі на зйомки прихованою камерою в кабінеті на той час заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря. Публікація розслідування викликала резонанс: уже через місяць «справу рюкзаків Авакова» у військової прокуратури за підслідністю витребувало Національне антикорупційне бюро.

5 квітня НАБУ повідомило про завершення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні. Сам Олександр Аваков назвав цю справу політичною. Так само й міністерство внутрішніх справ України, до якого Олександр Аваков формально не має стосунку, назвало «політичними, а не юридично обґрунтованими» дії НАБУ, а міністр Арсен Аваков заявив, що його син непричетний до розтрати бюджетних коштів.

17 квітня Солом’янський районний суд Києва скасував арешт майна Олександра Авакова.