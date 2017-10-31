Справа «рюкзаків Авакова»: МВС проти НАБУ?

Детективи Національного антикорупційного бюро затримали трьох фігурантів так званої справи «рюкзаків Авакова». Серед затриманих – син міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та його колишній заступник Сергій Чеботар. Правоохоронці заявляють, що підозрюють їх у розтраті понад 14 мільйонів гривень. Двом затриманим повідомили про підозру. Натомість у Міністерстві внутрішніх справ дії НАБУ назвали «гібридною війною» проти міністра, а сам Арсен Аваков відкидає причетність свого сина Олександра до розтрати бюджетних коштів.

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Про так звану «справу рюкзаків Авакова» стало відомо з розслідування програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»). На початку 2016 року журналісти знайшли у мережі і проаналізували відеозапис прихованої камери. На ньому люди схожі на заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря та сина міністра Авакова у службовому кабінеті МВС домовляються про «підкилимний» розподіл бюджетних коштів. Тоді нібито Олександр Аваков просив про бюджетний підряд на виробництво рюкзаків для Нацгвардії.

У лютому 2015-го МВС дійсно закупило рюкзаки на 16,5 мільйона гривень. А журналісти з’ясували, що відео є справжнім.

Однак навіть після публікації розслідування кримінальна справа у військовій прокуратурі «припадала пилом», каже головний редактор програми «Схеми» Наталка Седлецька.

Очолювана Анатолієм Матіосом військова прокуратура жодним чином не рухала цю справу

«Очолювана Анатолієм Матіосом військова прокуратура жодним чином не рухала цю справу. У ній не проводилося, принаймні судячи з реєстру судових рішень, жодних слідчих дій чи обшуків. Натомість в результаті цю справу за підслідністю витребувало НАБУ і тоді вже відбулися різні слідчі дії. Оскільки 31 жовтня відбулося затримання ключових фігурантів цієї справи, можемо робити висновок, що детективи НАБУ та прокурори САП дістали достатньо доказів про корупційність цієї оборудки», – зазначила Седлецька.

Згодом стало відомо, що Олександра Авакова привезли до будівлі НАБУ. Де він перебуває наразі – невідомо.

Обшуки у Харкові

Тим часом у Харкові до оселі міністра внутрішніх справ Арсена Авакова детективи НАБУ прийшли з обшуками. Однак невдовзі до поліції надійшла інформація про замінювання будівлі.

Голова Харківського антикорупційного центру Дмитро Булах, який перебував на місці подій, у коментарі Радіо Свобода повідомив, що будинок оточили близько 70 представників поліції. Такі дії силовиків Булах вважає блокуванням слідчих дій.

«Прийшли НАБУ і їм сказали почекати, щоб вони не ламали двері, їх відкриють ключем. А потім приїхали представники силових відомств. За інсайдерською інформацією, детективи НАБУ (станом на 21:00) так і не змогли перейти до обшуку. Їх заблокували після того, як вони прийшли на місце обшуку з постановою про обшук», – розповів Булах.

Це показова історія, яка демонструє, як МВС для міністра «стало засобом захисту власної родини від слідчих дій», наголосив Дмитро Булах.

Це «гібридна війна» проти міністра – МВС

Натомість у Міністерстві внутрішніх справ дії НАБУ назвали «гібридною війною» проти міністра, «політичними, а не юридично обґрунтованими». І додали, що «за цим стоять певні зовнішні і внутрішні сили, наміром яких є реставрація старої корумпованій системи «кришування» та «договорняків».

Сам міністр Арсен Аваков відкидає причетність свого сина Олександра до розтрати бюджетних коштів.

«Ні мій син, ні фірми, в яких він засновник, не мають і не мали ні копійки грошей з бюджету України. І Олександр Аваков пройде процедуру і доведе це в суді», – написав міністр на своїй сторінці в Facebook.

А Сергій Чеботар у коментарі журналісту Радіо Свобода відео зі свого кабінету в МВС назвав «фейком».

НАБУ стало інструментом маніпуляцій і тиску на міністра, заявив радник міністра внутрішніх справ Ілля Ківа. Своїми діями воно послаблює обороноздатність України і розхитує ситуацію зсередини, додав він.

«Коли нам хочуть зробити боляче і коли нас хочуть послабити, то б’ють по наших дітях. В цьому випадку маніпуляція і тиск на його дітей є політичними, замовним послабленням», – сказав Ківа.

У Солом’янському суді міста Києва, де, за попередньою інформацією, мали обирати затриманим запобіжний захід, повідомили, що не отримували відповідного клопотання.

Важливий контроль громадськості

Тим часом Наталка Седлецька наголосила, що успіх і справедливість цієї справи залежить від уваги та контролю громадськості та ЗМІ.

«Сам міністр Аваков людина дуже впливова, ця історія зачіпає його персональні сімейні інтереси. Ми можемо очікувати серйозне протистояння в суді і лише увага громадськості і контроль з боку людей та активістів, а також інтерес ЗМІ можуть підтримувати публічність цієї справи для того, щоб суддя не мала іншого вибору, окрім як ухвалювати законні правомірні рішення», – наголосила Седлецька.

За даними НАБУ, у 2015 році ці особи були причетні до закупівлі коштом Міністерства внутрішніх справ рюкзаків за ціною, суттєво вищою від середньоринкової. За даними досудового розслідування, товар не був поставлений вчасно і до того ж не відповідав вимогам, встановленим МВС, внаслідок чого державі було завдано збитків у розмірі понад 14 мільйонів гривень.