Глава МВС Аваков відкидає причетність свого сина до розтрати бюджетних коштів

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відкидає причетність свого сина Олександра до розтрати бюджетних коштів.

«Ні мій син, ні фірми, в яких він засновник, не мають і не мали ні копійки грошей з бюджету України. І Олександр Аваков пройде процедуру і доведе це в суді», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

НАБУ 31 жовтня провело обшуки у рамках розслідування можливої розтрати державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ, у результаті низки обшуків за підозрою в розтраті понад 14 мільйонів гривень затримали трьох людей: колишнього заступника міністра внутрішніх справ України, представника фірми-переможця тендеру на постачання рюкзаків та ще одну приватну особу.

Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру, додали у НАБУ.

Як повідомляла головний редактор програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») Наталка Седлецька, у рамках справи про «рюкзаки МВС» затримали сина міністра внутрішніх справ України Олександра Авакова і екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря.

За даними НАБУ, у 2015 році ці особи були причетні до закупівлі коштом Міністерства внутрішніх справ рюкзаків за ціною, суттєво вищою від середньоринкової. За даними досудового розслідування, товар не був поставлений вчасно і до того ж не відповідав вимогам, встановленим МВС, внаслідок чого державі було завдано збитків у розмірі понад 14 мільйонів гривень.

Натомість Міністерство внутрішніх справ України назвало «політичними, а не юридично обґрунтованими» дії НАБУ, яке 31 жовтня проводило обшуки в сина голови МВС Олександра Авакова і екс-заступника Арсена Авакова Сергія Чеботаря.