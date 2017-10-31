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31 Жовтень 2017, Київ 19:10
Новини | Політика

Глава МВС Аваков відкидає причетність свого сина до розтрати бюджетних коштів

Арсен Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відкидає причетність свого сина Олександра до розтрати бюджетних коштів.

«Ні мій син, ні фірми, в яких він засновник, не мають і не мали ні копійки грошей з бюджету України. І Олександр Аваков пройде процедуру і доведе це в суді», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

НАБУ 31 жовтня провело обшуки у рамках розслідування можливої розтрати державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ, у результаті низки обшуків за підозрою в розтраті понад 14 мільйонів гривень затримали трьох людей: колишнього заступника міністра внутрішніх справ України, представника фірми-переможця тендеру на постачання рюкзаків та ще одну приватну особу.

Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру, додали у НАБУ.

Як повідомляла головний редактор програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») Наталка Седлецька, у рамках справи про «рюкзаки МВС» затримали сина міністра внутрішніх справ України Олександра Авакова і екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря.

За даними НАБУ, у 2015 році ці особи були причетні до закупівлі коштом Міністерства внутрішніх справ рюкзаків за ціною, суттєво вищою від середньоринкової. За даними досудового розслідування, товар не був поставлений вчасно і до того ж не відповідав вимогам, встановленим МВС, внаслідок чого державі було завдано збитків у розмірі понад 14 мільйонів гривень.

Натомість Міністерство внутрішніх справ України назвало «політичними, а не юридично обґрунтованими» дії НАБУ, яке 31 жовтня проводило обшуки в сина голови МВС Олександра Авакова і екс-заступника Арсена Авакова Сергія Чеботаря.

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