НАБУ про обшуки у справі про закупівлю МВС рюкзаків: затримали трьох людей

У Національному антикорупційному бюро України заявляють, що у результаті низки обшуків за підозрою у розтраті понад 14 мільйонів гривень затримали трьох людей.

Як повідомляє прес-служба бюро, затримали колишнього заступника міністра внутрішніх справ України, представника фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків та ще одну приватну особу, вирішується питання про повідомлення їм про підозру.

За даними НАБУ, у 2015 році ці особи були причетні до закупівлі коштом Міністерства внутрішніх справ рюкзаків за ціною, суттєво вищою за середньоринкову. За даними досудового розслідування, товар не був поставлений вчасно та до того ж не відповідав вимогам, встановленим МВС, внаслідок чого державі було завдано збитків в розмірі понад 14 мільйонів гривень.

Раніше головний редактор програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») Наталка Седлецька повідомляла, що у рамках цієї справи затримали сина міністра внутрішніх справ України Олександра Авакова і колишнього заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботара.

31 жовтня у НАБУ підтвердили проведення обшуків у рамках розслідування можливої розтрати державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ України.

НАБУ розслідує справу щодо закупівлі рюкзаків для МВС, у якій фігурував син керівника МВС Арсена Авакова, від 15 березня 2016 року. Цю справу НАБУ витребувало у військової прокуратури на чолі з Анатолієм Матіосом, де вона перебувала впродовж дев’яти місяців, і за той час жоден фігурант відео не був допитаний.

Рік тому керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький висловлював сподівання, що розслідування буде завершене в жовтні 2016-го.

На початку 2016 року журналісти програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший», знайшли відеозаписи, схожі на зйомки прихованою камерою в кабінеті на той час заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря, який до травня 2015 року відповідав у міністерстві за державні закупівлі. На відео зафіксований діалог про закупівлю рюкзаків між нібито сином міністра Авакова Олександром та особою, схожою на Сергія Чеботаря, на той час заступника Арсена Авакова, в якому вони домовляються про отримання сином міністра бюджетного підряду в обхід законної процедури тендеру.

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що процедура закупівлі тактичних рюкзаків для потреб антитерористичної операції була чесною і прозорою.