Седлецька: НАБУ і САП затримали сина Авакова і екс-заступника голови МВС

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура 31 жовтня в Києві затримала сина міністра внутрішніх справ України Олександра Авакова, повідомляє головний редактор програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») Наталка Седлецька.

Крім того, за її даними, затриманий і колишній заступник міністра внутрішніх справ Сергій Чеботар.

«Їм готується вручення повідомлення про підозру у справі «рюкзаків Авакова», – написала Седлецька у Facebook.

31 жовтня у Національному антикорупційному бюро підтвердили проведення обшуків у рамках розслідування можливої розтрати державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ України.

Як повідомила прес-служба бюро, обшуки проводяться за місцем проживання ймовірних фігурантів провадження.

Видання «Українська правда» з посиланням на джерела повідомило, що НАБУ проводить обшуки у сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Міністр у коментарі УП підтвердив інформацію про обшуки в сина.

НАБУ розслідує справу щодо закупівлі рюкзаків для МВС, у якій фігурував син керівника МВС Арсена Авакова, від 15 березня 2016 року. Цю справу НАБУ витребувало у військової прокуратури на чолі з Анатолієм Матіосом, де вона перебувала впродовж дев’яти місяців, і за той час жоден фігурант відео не був допитаний.

Рік тому керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький висловлював сподівання, що розслідування буде завершене в жовтні 2016-го.

На початку 2016 року журналісти програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший», знайшли відеозаписи, схожі на зйомки прихованою камерою в кабінеті на той час заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря, який до травня 2015 року відповідав у міністерстві за державні закупівлі. На відео зафіксований діалог про закупівлю рюкзаків між нібито сином міністра Авакова Олександром та особою, схожою на Сергія Чеботаря, на той час заступника Арсена Авакова, в якому вони домовляються про отримання сином міністра бюджетного підряду в обхід законної процедури тендеру.

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що процедура закупівлі тактичних рюкзаків для потреб антитерористичної операції була чесною і прозорою.