НАБУ поки що офіційно не коментує повідомлення про обшуки у сина Авакова

Національне антикорупційне бюро України наразі офіційно не коментує повідомлення про обшуки у родини міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

«Ми також бачили таку інформацію, ми її з’ясовуємо, як з’ясуємо – так і повідомимо. Поки що коментувати нема чого», – повідомили Радіо Свобода у прес-службі НАБУ.

Про те, що бюро проводить обшуки у сина Авакова, з посиланням на джерела 31 жовтня повідомило видання «Українська правда».

За його даними, обшуки тривають у рамках розслідування щодо рюкзаків, які МВС закупило наприкінці 2014 на початку 2015 року.

Аваков у коментарі УП підтвердив інформацію про обшуки.

НАБУ розслідує справу щодо закупівлі рюкзаків для МВС, в якій фігурував син голови міністра Арсена Авакова, від 15 березня 2016 року. Цю справу НАБУ витребувало у військової прокуратури на чолі з Анатолієм Матіосом, де вона перебувала впродовж дев’яти місяців, і за той час жоден фігурант відео не був допитаний.

Рік тому керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький висловлював сподівання, що розслідування буде завершене в жовтні 2016-го.

На початку 2016 року журналісти програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший», знайшли відеозаписи, схожі на зйомки прихованою камерою в кабінеті на той час заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря, який до травня 2015 року відповідав у міністерстві за державні закупівлі. На відео зафіксований діалог про закупівлю рюкзаків між нібито сином міністра Авакова Олександром та особою, схожою на Сергія Чеботаря, на той час заступника Арсена Авакова, в якому вони домовляються про отримання сином міністра бюджетного підряду в обхід законної процедури тендеру.

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що процедура закупівлі тактичних рюкзаків для потреб антитерористичної операції була чесною і прозорою.