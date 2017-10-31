У МВС після обшуків НАБУ у сина Авакова заявили про «гібридну війну» проти міністра

Міністерство внутрішніх справ України назвало «політичними, а не юридично обґрунтованими» дії Національного антикорупційного бюро, яке 31 жовтня проводило обшуки у сина голови МВС Олександра Авакова і екс-заступника Арсена Авакова Сергія Чеботаря у справі про можливу розтрату державних коштів при закупівлі рюкзаків МВС України.

«Міністерство внутрішніх справ констатує, що в Україні продовжується гібридна війна, спрямована на дискредитацію політиків та посадових осіб, які твердо стоять на позиції реформування та оздоровлення державних інститутів, зокрема правоохоронної системи… Національне антикорупційне бюро України займається політичною, а не юридичною діяльністю, що є недопустимим і потребує негайної корекції», – йдеться в заяві на сайті МВС.

У міністерстві вкотре заявили, що процедура закупівлі рюкзаків була здійснена у відповідності до закону.

«Протягом всього часу роботи на посаді міністра внутрішніх справ України, щодо міністра, членів його родини і найближчих колег поширюється недостовірна інформація, спрямована на дискредитацію Арсена Авакова як політика і нівелювання заходів, що вживаються МВС для осучаснення та оздоровлення правоохоронної і судової системи та захисту держави від російської гібридної агресії», – йдеться в заяві.

У міністерстві додали, що «за цим стоять певні зовнішні і внутрішні сили, наміром яких є реставрація старої корумпованій системи «кришування» та «договорняків».

За даними головного редактора програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») Наталки Седлецької, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура 31 жовтня в Києві затримали сина міністра внутрішніх справ України Олександра Авакова і колишнього заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря.

«Їм готується вручення повідомлення про підозру у справі «рюкзаків Авакова», – написала Седлецька у Facebook з посиланням на свої джерела.

31 жовтня у Національному антикорупційному бюро підтвердили проведення обшуків у рамках розслідування можливої розтрати державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ України.

Видання «Українська правда» з посиланням на джерела повідомило, що НАБУ проводить обшуки у сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Міністр у коментарі УП підтвердив інформацію про обшуки в сина.

НАБУ розслідує справу щодо закупівлі рюкзаків для МВС, у якій фігурував син керівника МВС Арсена Авакова, від 15 березня 2016 року. Цю справу НАБУ витребувало у військової прокуратури на чолі з Анатолієм Матіосом, де вона перебувала впродовж дев’яти місяців, і за той час жоден фігурант відео не був допитаний.

Рік тому керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький висловлював сподівання, що розслідування буде завершене в жовтні 2016-го.

На початку 2016 року журналісти програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший», знайшли відеозаписи, схожі на зйомки прихованою камерою в кабінеті на той час заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря, який до травня 2015 року відповідав у міністерстві за державні закупівлі. На відео зафіксований діалог про закупівлю рюкзаків між нібито сином міністра Авакова Олександром та особою, схожою на Сергія Чеботаря, на той час заступника Арсена Авакова, в якому вони домовляються про отримання сином міністра бюджетного підряду в обхід законної процедури тендеру.

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що процедура закупівлі тактичних рюкзаків для потреб антитерористичної операції була чесною і прозорою.