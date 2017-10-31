Арешт сина Авакова прокоментували західні оглядачі: це працюють силовики громадянського суспільства України

Громадянське суспільство України має власних силовиків в особі НАБУ. Про це, коментуючи арешт сина Авакова Національним антикорупційним бюро, заявив Александр Кларксон, політолог-міжнародник, викладач Королівського коледжу в Лондоні.
Раніше головний редактор програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») Наталка Седлецька повідомила, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура затримали сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра за підозрою в розкраданні коштів під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії.
«Українська правда» повідомила, що НАБУ проводить обшуки у родини міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. За інформацією співрозмовників видання, обшуки проходять у сина Авакова – Олександра.
«Чи стане Україна ілюстрацією того, що відбувається, коли громадянське суспільство отримує власних силовиків?», – відзначив з цього приводу Кларксон.
Експерт не лишив без уваги і дії, які інкримінують сину Авакова.
«В межах оборудки заробляли на продажу рюкзаків державі. Здається, що він мого дядька винайняв консультантом», – глузує експерт.
У МВС дії НАБУ назвали «політичними, а не юридично обґрунтованими».
«МВС констатує, що в Україні продовжується гібридна війна, спрямована на дискредитацію політиків та посадових осіб, які твердо стоять на позиції реформування та оздоровлення державних інститутів, зокрема правоохоронної системи», – йдеться в повідомленні на сайті МВС.
Реакція міністерства Авакова теж не лишилась без відповіді з боку західних оглядачів.
«Цирк», – написав з цього приводу Крістіан Борис, канадський журналіст, який висвітлює події в Україні для низки західних видань.
«А це ще краще», – відзначив Борис з приводу заяви МВС, що арешт Олександра Авакова є частиною «гібридної війни».
Оглядач також відзначив, що ця ситуація є «величезним тестом» для НАБУ.
Сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра, затриманого за підозрою у розтраті бюджетних коштів, привезли до будівлі НАБУ у Києві. Відповідні фото оприлюднила головний редактор програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») Наталка Седлецька на своїй сторінці Facebook.
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