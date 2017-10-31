НАБУ: двом затриманим у справі про закупівлю МВС рюкзаків повідомили про підозру

У Національному антикорупційному бюро заявляють, що двом затриманим у справі щодо розтрати державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ повідомили про підозру.

Як повідомляє прес-служба бюро, повідомили про підозру у розтраті екс-заступника міністра внутрішніх справ України і приватну особу.

У НАБУ додають, що ще одного фігуранта справи доправляють з Харкова до Києва для вручення підозри.

НАБУ 31 жовтня провело обшуки у рамках розслідування можливої розтрати державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ, у результаті низки обшуків за підозрою в розтраті понад 14 мільйонів гривень затримали трьох людей: колишнього заступника міністра внутрішніх справ України, представника фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків та ще одну приватну особу.

Як повідомляла головний редактор програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») Наталка Седлецька, у рамках справи про «рюкзаки МВС» затримали сина міністра внутрішніх справ України Олександра Авакова і екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря.

Згодом стало відомо, що Олександра Авакова вже привезли до будівлі НАБУ в Києві.

За даними НАБУ, у 2015 році ці особи були причетні до закупівлі коштом Міністерства внутрішніх справ рюкзаків за ціною, суттєво вищою від середньоринкової. За даними досудового розслідування, товар не був поставлений вчасно і до того ж не відповідав вимогам, встановленим МВС, внаслідок чого державі було завдано збитків у розмірі понад 14 мільйонів гривень.

Натомість Міністерство внутрішніх справ України назвало «політичними, а не юридично обґрунтованими» дії НАБУ, яке 31 жовтня проводило обшуки в сина голови МВС Олександра Авакова і екс-заступника Арсена Авакова – Сергія Чеботаря. Арсен Аваков заявив, що його син не причетний до розтрати бюджетних коштів.