До суду не надходило клопотання про запобіжний захід для сина Авакова – речниця

До Солом’янського райсуду Києва не надходило клопотання про обрання запобіжного заходу для сина міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова – Олександра. Про це повідомила виконувач обов’язків прес-секретаря суду Яна Квітченко.

За її словами, станом на 18:00 клопотання щодо сина Авакова не надходило, відповідно розгляду сьогодні не буде.

Прес-секретар суду додала, що документи приймаються виключно до 18:00.

«Як тільки надійде клопотання, суд розмістить його на своєму сайті», – зазначила вона.

НАБУ 31 жовтня провело обшуки у рамках розслідування можливої розтрати державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ, у результаті низки обшуків за підозрою в розтраті понад 14 мільйонів гривень затримали трьох людей: колишнього заступника міністра внутрішніх справ України, представника фірми-переможця тендеру на постачання рюкзаків та ще одну приватну особу.

Вирішується питання про повідомлення їм про підозру, додали у НАБУ.

Як повідомляла головний редактор програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») Наталка Седлецька, у рамках справи про «рюкзаки МВС» затримали сина міністра внутрішніх справ України Олександра Авакова і екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря. Згодом стало відомо, що Олександра Авакова привезли до будівлі НАБУ. Наразі не відомо, де перебуває Олександр Аваков і який його процесуальний статус у справі щодо закупівлі МВС рюкзаків.

За даними НАБУ, у 2015 році ці особи були причетні до закупівлі коштом Міністерства внутрішніх справ рюкзаків за ціною, суттєво вищою від середньоринкової. За даними досудового розслідування, товар не був поставлений вчасно і до того ж не відповідав вимогам, встановленим МВС, внаслідок чого державі було завдано збитків у розмірі понад 14 мільйонів гривень.

Натомість Міністерство внутрішніх справ України назвало «політичними, а не юридично обґрунтованими» дії НАБУ, яке 31 жовтня проводило обшуки в сина голови МВС Олександра Авакова і екс-заступника Арсена Авакова Сергія Чеботаря. Арсен Аваков заявив, що його син не причетний до розтрати бюджетних коштів.