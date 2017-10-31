Сина міністра внутрішніх справ Авакова привезли до будівлі НАБУ у Києві

Сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра привезли до будівлі НАБУ у Києві. Відповідні фото оприлюднила головний редактор програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») Наталка Седлецька на своїй сторінці Facebook.

31 жовтня НАБУ проводить обшуки у рамках розслідування можливої розтрати державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ України.

У бюро повідомили, що у результаті низки обшуків за підозрою у розтраті понад 14 мільйонів гривень затримали трьох людей: колишнього заступника міністра внутрішніх справ України, представника фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків та ще одну приватну особу.

Вирішується питання про повідомлення їм про підозру, додали у НАБУ.

Як повідомляла Наталка Седлецька, у рамках справи про «рюкзаки МВС» затримали сина міністра внутрішніх справ України Олександра Авакова і екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботара.

За даними НАБУ, у 2015 році ці особи були причетні до закупівлі коштом Міністерства внутрішніх справ рюкзаків за ціною, суттєво вищою за середньоринкову. За даними досудового розслідування, товар не був поставлений вчасно та до того ж не відповідав вимогам, встановленим МВС, внаслідок чого державі було завдано збитків в розмірі понад 14 мільйонів гривень.

Натомість Міністерство внутрішніх справ України назвало «політичними, а не юридично обґрунтованими» дії НАБУ, яке 31 жовтня проводило обшуки у сина голови МВС Олександра Авакова і екс-заступника Арсена Авакова Сергія Чеботаря.