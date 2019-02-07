Telegraph назвав третього росіянина, підозрюваного в причетності до отруєння в Солсбері

Британське видання The Telegraph пише, що в замаху на колишнього російського агента Сергія Скрипаля в британському Солсбері брав участь ще один росіянин з імовірно вигаданим іменем Сергій Федотов, який може досі перебувати у Великій Британії.

В оприлюдненій 6 лютого статті газета з посиланням на джерела в спецслужбах повідомляє, що на той же рейс із Лондона до Москви, яким летіли агенти російської військової розвідки з документами на ім’я «Руслана Боширова» і «Олександра Петрова», був зареєстрований ще один громадянин Росії з паспортом на ім’я «Сергій Федотов». Він, однак, в останній момент скасував свою реєстрацію на рейс. Даних про те, що він залишив Велику Британію в інший час, також немає.

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При цьому наголошується, що Федотов прилетів до Британії в той же день, що і Петров із Бошировим, а номер його паспорта лише незначно відрізняється від їхніх номерів.

Співрозмовник The Telegraph припускає, що Федотов також є агентом російської військової розвідки з документами на підставне ім’я. На думку джерела, він міг залишитися в Британії, дізнавшись, що Скрипаль і його дочка Юлія після замаху залишилися живими.

При цьому, на відміну від двох інших росіян, Федотов, мабуть, не їздив у Солсбері і, відповідно, не потрапив на камери відеоспостереження. Його роль в отруєнні Скрипалів, як і справжнє ім’я, поки що залишаються невідомими. При цьому російське видання «Фонтанка», яке цитує The Telegraph, пише, що Федотов в останні роки кілька разів в’їжджав до Британії. Він був і в Чехії в 2014 році – тоді ж, коли там був Сергій Скрипаль.

Британська влада поки що офіційно не коментувала публікацію. Раніше слідство заявляло, що не виключає, що у Петрова й Бошірова, справжні імена яких, за даними розслідувачів – Олександр Мішкін й Анатолій Чепіга, були спільники.

Петров і Боширов недавно були внесені до списку санкцій Євросоюзу як під цими іменами, так і під їх ймовірними справжніми.

Сергій Скрипаль і його дочка Юлія в березні 2018 року в Солсбері були отруєні нервово-паралітичною речовиною «Новачок». Вони вижили після замаху. Відтоді Сергій Скрипаль не з’являвся на публіці, а Юлія лише записала відеозвернення. Місце їхнього перебування невідоме.

Британська влада звинувачує в замаху Головне управління Генштабу Збройних сил Росії (відоме як ГРУ) і вважають, що наказ був відданий політичним керівництвом Росії.