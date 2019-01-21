У ЄС прокоментували законність санкцій проти росіян, що застосували хімічну зброю в Солсбері

У Європейському союзі прокоментували законність санкцій проти росіян, що застосували в місті Солсбері у Великій Британії хімічну зброю – бойову отруйну речовину, відому як «Новачок». Як заявила верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Моґеріні, ці санкції запроваджені на твердій законній основі і після ретельного вивчення ситуації.

«До ухвалення рішення ЄС провів довге і дуже поглиблене вивчення всіх законних підстав. Це необхідно для аргументації при можливих майбутніх судових оскарженнях. Упевнена, що нинішнє впровадження санкцій було зроблене на дуже твердій законній основі», – заявила голова дипломатичної служби ЄС.

До списку в рамках нового режиму санкцій Євросоюзу – через застосування хімічної зброї – раніше 21 січня внесли, зокрема, чотирьох громадян Росії: це співробітники російської військової розвідки Анатолій Чепіга (відомий як «Руслан Боширов») і Олександр Мішкін («Олександр Петров»), а також нинішній начальник ГРУ Ігор Костюков і його заступник Володимир Алексєєв.

Обмеження передбачають замороження рахунків і візові обмеження.

Їх звинувачують у замаху на колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля і його дочку Юлію в березні 2018 року з використанням речовини «Новачок». Начальником ГРУ в той час був Ігор Коробов, який у листопаді минулого року помер, а після цього спецслужбу очолив Ігор Костюков.

Євросоюз уперше запровадив санкції у зв’язку з використанням хімічної зброї. До списку санкцій внесені також п’ять громадян Сирії й одна сирійська юридична особа, які, як стверджується, відповідальні за використання хімічної зброї.

Росія, попри дедалі більшу кількість доказів, заперечує, що замах на Скрипалів влаштувала її спецслужба.