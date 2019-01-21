Голови МЗС країн ЄС затвердили санкції проти 4 росіян і 5 сирійців

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу 21 січня схвалили запровадження санкцій, пов’язаних із застосуванням хімічної зброї. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі, у списку четверо громадян Росії, п’ятеро сирійців і одна сирійська юридична особа.

Список імен мають опублікувати пізніше сьогодні.

Посли ЄС погодили запровадження санкцій, які передбачають замороження рахунків і візові обмеження, 16 січня. Як повідомили Радіо Свобода європейські дипломати, у список санкцій потраплять громадяни Росії «Олександр Петров» і «Руслан Боширов», яких у Великій Британії підозрюють у спробі отруєння нервово-паралітичною речовиною «Новачок» колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки Юлії у березні 2018 року.

За даними розслідувачів Bellingcat, під іменами Петрова і Боширова ховаються високопоставлені офіцери російської військової розвідки (ГРУ) Олександр Мішкін і Анатолій Чепіга.

За даними британської влади, Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були отруєні 4 березня з допомогою нервово-паралітичного речовини «Новачок», розробка якої велася в Росії. Скрипалі відновилися після нападу, але через контакт із залишками отрути громадянка Великої Британії Дон Стерджес померла в червні, а її партнер Чарлі Роулі має значні проблеми зі здоров’ям.

Лондон стверджує, що замах організував Кремль, і поклав відповідальність за подію особисто на президента Росії Володимира Путіна. Москва звинувачення відкидає.

У грудні Мішкін і Чепіна потрапили до списку санкцій США.

Санкційний список ЄС є частиною нового режиму санкцій, затвердженого Євросоюзом у жовтні 2018 року. Він дозволяє блоку запроваджувати заборони на використання активів і видачу віз щодо осіб і організацій, відповідальних за розробки і застосування хімічної зброї незалежно від їхньої національності й місця перебування.