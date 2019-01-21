ЄС запровадив санкції проти начальника військової розвідки Росії

Міністри закордонних справ країн Європейського союзу на зустрічі в Брюсселі 21 січня погодили санкції проти чотирьох громадян Росії, звинувативши їх у використанні хімічної зброї. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, йдеться про начальника і заступника начальника російської військової розвідки, відомої як ГРУ, і про двох співробітників цієї спецслужби.

Вони названі відповідальними за транспортування і використання в британському Солсбері нервово-паралітичної отруйної речовини.

У прес-релізі ЄС імена цих людей не називаються, проте кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі уточнює, що це співробітники російської військової розвідки Анатолій Чепіга (відомий як «Руслан Боширов») і Олександр Мішкін («Олександр Петров»), а також нинішній начальник ГРУ Ігор Костюков і його заступник Володимир Алексєєв.

Їх звинувачують у замаху на Сергія і Юлію Скрипалів у березні минулого року з використанням речовини «Новачок». Начальником ГРУ в той час був Ігор Коробов, який в листопаді минулого року помер, а після цього спецслужбу очолив Ігор Костюков.

ЄС вперше запроваджує санкції у зв'язку з використанням хімічної зброї. До списку санкцій внесені також п’ятеро громадян Сирії й одна сирійська юридична особа, які, як стверджується, несуть відповідальність за використання хімічної зброї.