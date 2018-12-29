У Британії спростували заяву посла Росії щодо відновлення чисельності дипломатів

Представники Великої Британії спростували заяву російського посла в Лондоні Олександра Яковенка, нібито дві країни погодилися поступово відновити на посадах десятки дипломатів, вигнних обома сторонами після отруєння Сергія таЮлії Скрипалів у британському місті Солсбері.

«Жодних нових домовленостей не узгоджено. У нашій позиції щодо російської дипломатичної присутності у Великій Британії не було ніяких змін, включно із заходами, вжитими після Солсбері. Комплектування наших відповідних місій відбувається в межах цих обмежень», – наголосив речник посольства Великої Британії в Москві.

Посол Росії в Британії Олександр Яковенко заявив в ефірі телеканалу «Росія-24» 28 грудня, нібито Росія і Велика Британія домовилися про поступове збільшення чисельності дипломатичних місій один одного в Москві і Лондоні.

Як заявив Яковенко, відновлення чисельності дипломатичного персоналу почнеться в січні. За його словами, швидше за все, буде відновлений склад половини посольства Росії у Великій Британії. Пропорційно збільшать і кількість співробітників британського посольства в Москві.

23 російських дипломатів були вислані з Великої Британії після отруєння Сергія і Юлії Скрипалів у Солсбері в березні 2018 року, в якому британська влада звинуватила співробітників російської військової розвідки. Росія вислала таке ж число британських дипломатів, закрила консульство Британії в Петербурзі і зажадала припинити роботу Британської ради в Росії.

Відносини між Москвою і Лондоном після замаху на Скрипалів залишаються напруженими.