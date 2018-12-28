Посол Росії: Москва і Лондон частково повернуть дипломатів

Росія і Велика Британія домовилися про поступове збільшення чисельності дипломатичних місій один одного в Москві і Лондоні, заявив в ефірі телеканалу «Росія-24» посол Росії в Британії Олександр Яковенко.

Реакції британської влади на його слова поки що немає.

Як заявив Яковенко, відновлення чисельності дипломатичного персоналу почнеться в січні. За його словами, швидше за все, буде відновлений склад половини посольства Росії у Великій Британії. Пропорційно збільшать і кількість співробітників британського посольства в Москві.

23 російських дипломатів були вислані з Великої Британії після отруєння Сергія і Юлії Скрипалів у Солсбері в березні 2018 року, в якому британська влада звинуватила співробітників російської військової розвідки. Росія вислала таке ж число британських дипломатів, закрила консульство Британії в Петербурзі і зажадала припинити роботу Британської ради в Росії.

Відносини між Москвою і Лондоном після замаху на Скрипалів залишаються напруженими.