Russia Today можуть заборонити у Британії: репортажі про Україну та Сирію містили виключно російську точку зору

Державний регуляторний орган Великої Британії із питань мас-медіа оприлюднив рішення, що констатує порушення фінансованою російською державою телекомпанією Russia Today правил безстороннього висвітлення подій у своїх матеріалах. Зокрема, це стосується матеріалів, щодо розслідування отруєння у Солсбері колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Також російського мовника звинувачують у викривленні інформації про події в Україні та Сирії. Відтак, згідно з цим рішенням, RT загрожує повне зняття з ефіру у Сполученому Королівстві.

Британський регуляторний державний орган із моніторингу засобів масової інформації – Ofcom, провів розслідування і встановив, що російський міжнародний телемовник Russia Today (RT), який поширює свій контент у кабельних мережах Сполученого Королівства, у своїх матеріалах порушив 7 пунктів Коду поведінки телерадіомовників у Британії.

Зокрема, ці порушення зафіксовані у матеріалах про перебіг розслідування застосування російськими агентами хімічної зброї проти Скрипалів у місті Солсбері.

Ofcom звинувачує російський телеканал RT у порушенні правил безстороннього подання інформації у шеститижневий період цього року.

Представники британського регуляторного органу заявили, що розглядається питання запровадження санкцій проти підтримуваного урядом Росії телеканалу RT, аж до зняття його з ефіру у Сполученому Королівстві.

Фахівці Ofcom розглянули приклади порушення російським мовником правил висвітлення подій, що їх було виявлено у 10 програмах цього телеканалу, які з’являлися в ефірі у період з березня по травень 2018 року. Висновок моніторингу: у семи програмах зафіксовано випадки недотримання безстороннього викладення матеріалів стосовно подій, які можуть мати у собі політичні суперечності.

Поміж серйозних порушень, вчинених співробітниками RT, зокрема, згадуються дві програми за участі доволі суперечливого британського політика, колишнього депутата парламенту Джорджа Ґелловея, який нині є ведучим програми російського телеканалу.

Ґелловей у безапеляційний спосіб усіляко відкидав можливу причетність Кремля до нападу з використанням нервово-паралітичної речовини «новачок» у місті Солсбері.

Не дискутували, транслювали тільки російську точку зору

Поміж інших порушень згадуються випадки, коли ведучі RT у жоден спосіб не дискутували з гостями студії, щодо доволі дражливих і неоднозначних питань, і навіть усіляко погоджувалися із суперечливими думками, які висловлювали ті гості.

На додаток, програми російського телеканалу, у яких подавалися новини і репортажі, пов’язані з конфліктами в Україні та Сирії, транслювали виключно російську точку зору без залучення жодних альтернативних підходів та поглядів.

«Загалом, всі сім випадків порушення правил мовлення у Британії постають ілюстрацією серйозної неспроможності російського телеканалу RT дотримуватись усталеного коду поведінки і виконувати ці правила», - заявив речник Ofcom Джон Тілслі.

Встановлення провини російського мовника у порушенні правил висвітлення подій у британському медіа просторі несе за собою певну низку каральних санкцій проти фінансованого Кремлем телеканалу.

Поміж них, зокрема, визначається примусове подання в ефірі російського каналу виправлень хибних моментів у його програмах, запровадження фінансових штрафів, або, у окремих випадках, позбавлення каналу ліцензії на мовлення у Сполученому Королівстві, що призведе до зняття програм RT з британського ефіру.

Відомий британський незалежний журналіст і телерадіоведучий Ніл Кларк був присутній на оголошенні рішення Ofcom, про що він негайно повідомив у соціальних мережах, підтвердивши можливість зняття програм російського телеканалу з британського ефіру.

Переклад Твіту: «Ofcom заповзято береться за цю справу. RT можуть заборонити трансляцію своїх програм у Сполученому Королівстві за порушення правил безстороннього висвітлення подій».

«Гібридна» реакція російського телеканалу

Російський телеканал, у свою чергу, одразу ж оскаржив рішення британського регуляторного органу, заявивши, що ніколи не порушував правил безстороннього висвітлення подій, частково тому, – і тут варто знов взяти до уваги «гібридний» підхід, вироблений у путінській Росії – що, як на RT, глядачі і без того очікують почути проросійську точку зору у програмах телеканалу, яка, буцімто, «кидає виклик» усталеній точці зору з цього питання, яка побутує у керівництві Сполученого Королівства.

Ба більше, росіяни навіть заявили, що будь-які спроби цензурувати їхній телеканал, який є одним з трьох безкоштовних новинних телеканалів у Британії, стане загрозою свободі слова.

Тим часом російський телеканал RT перебуває під пильною увагою ще й з огляду на те, що британським парламентарям, як з боку Консервативної партії при владі, так і опозиційної Лейбористської партії, у Вестмінстері було висловлено пораду утримуватись від того, аби приходити на програми російського каналу у якості гостей.

Втім, попри увагу до діяльності російського телеканалу, показники глядацької авдиторії RT постають доволі незначними у масштабах Британії, сягаючи пересічно 120 тисяч телеглядачів щодня, що є 0,02%. від загальної кількості телеглядачів Сполученого Королівства.

Для порівняння варто додати, що провідні новинні канали Великої Британії, такі як Sky News та BBC News сягають відповідно 1,6 та 2,6 мільйонів британських телеглядачі.

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