Парламент спрямував до КСУ законопроект про перейменування Дніпропетровської області

Верховна Рада 7 лютого ухвалила надіслати до Конституційного суду законопроект 9310-1 про перейменування Дніпропетровської області на Січеславську.

За відповідне рішення проголосували 240 народних депутатів. Проти висловилися 24 парламентарі, двоє утрималися.

Законопроект передбачає зміну назви Дніпропетровської області на Січеславську в рамках політики декомунізації. Автори законопроекту пояснюють запропоновану назву області її історичним минулим, зокрема апелюють до того, що п’ять запорозьких січей були розташовані на території сучасної Дніпропетровщини.

«Сама область давно в різних творчих і наукових середовищах зажила назви Січеславщина, Січеславський край. Найпрестижніша регіональна театральна премія ще з 90-их років називається «Січеславна», – йдеться в пояснювальній записці.

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Змінити назву області вимагали також громадські активісти – за словами представника коаліції громадських організацій «Громадська підтримка: Січеславська – так!» Владислава Мельничука, ініціативу підтримали понад 60 об’єднань.

Упродовж 2018-го року в Дніпровській області тривала просвітницька кампанія «Січесласька – так!», однак її заходи не були дуже масовими. Після того, як в листопаді 2018 року депутати парламенту не змогли досягти одностайностіщодо перейменування області на Січеславську, президент Петро Порошенко вніс свій законопроект про зміну назви на «Дніпровську». Тоді ж група з понад ста депутатів запропонувала Раді новий законопроект – знову з варіантом «Січеславська».