Президент України Петро Порошенко пропонує перейменувати Дніпропетровську область на Дніпровську.

«Процедура зміни назви області передбачає поправки до Конституції. Аналіз показує, що за Дніпровську область проголосує понад три сотні депутатів… Керуючись цією логікою, подав до Верховної Ради законопроект щодо перейменування Дніпропетровської області на Дніпровську», – написав Порошенко у Facebook.

19 травня 2016 року Верховна Рада перейменувала місто Дніпропетровськ на Дніпро.

20 листопада 2018 року Верховній Раді України не вистачило голосів для внесення до порядку денного сесії і направлення на розгляд Конституційного суду законопроекту про перейменування Дніпропетровської області на Січеславську.

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