Парубій пояснив, чому відкладають перейменування Дніпропетровської та Кіровоградської областей

Голова Верховної Ради Андрій Парубій побоюється, що в залі парламенту не назбирається достатньої кількості голосів для перейменування Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

«Не всі фракції ще прийняли остаточне рішення про підтримку цих законопроектів. Для мене надзвичайно важливо, щоб коли ці питання розглядали в залі, у нас гарантовано було 226 голосів. Я переконаний, що ці назви слід змінити, і я готовий ще тиждень почекати, щоб фракції визначилися», – сказав Парубій у Тбілісі.

Він висловив упевненість, що в найближчі тижні вдасться знайти 226 голосів для направлення законопроектів про перейменування до Конституційного суду.

«Деякі депутати вважають, що перейменування (Дніпропетровської області – ред.) має бути на Дніпровську. У законопроекті – на Січеславську. Було б нерозумно, якби ми в дискусії між Дніпровською і Січеславською не ухвалили рішення зовсім», – сказав голова Верховної Ради.

У червні 2018 року профільний комітет парламенту з питань правової політики та правосуддя надав висновки до законопроектів про внесення змін до статті 133 Конституції України щодо перейменування Дніпропетровської області в Січеславську (№ 8329) та Кіровоградської області (№ 8380) на Кропивницьку. Тепер народні депутати можуть голосувати за направлення законодавчих ініціатив в Конституційний суд.

19 травня 2016 року Верховна Рада перейменувала місто Дніпропетровськ на Дніпро, а 14 липня Кіровоград став Кропивницьким.

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