Комітет із держбудівництва підтримав перейменування Дніпропетровської і Кіровоградської областей – В’ятрович

Комітет Верховної Ради із державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування підтримав пропозицію перейменувати Дніпропетровську область у Січеславську, а Кіровоградську у Кропивницьку, повідомив директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

Відповідні законопроекти депутати зареєстрували у парламенті навесні цього року.

Під час засідання комітету із держбудівництва депутати ухвалили рішення рекомендувати комітету з питань правової політики і правосуддя, який визначено головним для цих законопроектів, запропонувати Верховній Раді включити це питання до порядку денного та направити законопроект до Конституційного суду, оскільки назви областей закріплені в основному законі.

19 травня 2016 року Верховна Рада перейменувала місто Дніпропетровськ на Дніпро, а 14 липня Кіровоград став Кропивницьким.

Верховна Рада у квітні 2015 року ухвалила урядовий законопроект про засудження комуністичного й нацистського тоталітарних режимів, заборонила їхню пропаганду й символіку. Згідно із законом, символіка і пропаганда нацизму, націонал-соціалізму, цих цінностей, будь-яка діяльність нацистських, фашистських угруповань в Україні забороняються.

У лютому 2018 року директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович заявив, що декомунізація в Україні фактично завершена.