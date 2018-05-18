Раді пропонують перейменувати Кіровоградську область

Верховній Раді України пропонують перейменувати Кіровоградську область на Кропивницьку. Проект закону про внесення змін до статті 133 Конституції України на розгляд парламенту внесли 153 народних депутати.

Документ зареєстрований у парламенті, але тексту проекту на сайті Верховної Ради поки що немає.

Верховна Рада перейменувала Кіровоград на Кропивницький 14 липня 2016 року. Для перейменування назви області необхідно внести зміни до Конституції.

Марко Кропивницький (1840 – 1910) – український письменник, драматург, актор театру. Значна частина життя Кропивницького минула в місті, тепер названому його ім’ям. У Єлисаветграді Кропивницький створив у 1882 році «Товариство українських артистів».

Назва «Кіровоград», створена на честь російського радянського діяча Сергія Кірова (справжнє прізвище Костриков), підпадала під «закон про декомунізацію». Він забороняє, зокрема, назви, в яких використані імена або псевдоніми осіб, що обіймали керівні посади в компартійних і радянських державних органах.