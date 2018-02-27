​«Січеславська – так?». На Дніпропетровщині обговорюють нову назву області

Дніпро – На Дніпропетровщині розпочалась інформаційна кампанія на підтримку перейменування області на Січеславську. Петиція з відповідною ініціативою зареєстрована на сайті президента України і збирає підписи: ініціатори просять главу держави винести це питання на розгляд парламенту. Громадські обговорення, круглі столи і навіть концерти проводять прихильники нової назви регіону, яка, як вони вважають, поверне краю його козацьке минуле й нагадає про історичні корені. Все це – громадська ініціатива. А втім, назву «Січеславська» підтримують не всі фахівці й жителі області.

За законами «про декомунізацію», Дніпропетровська область має бути перейменована: регіон повинен позбутись у своїй назві прізвища «всеукраїнського старости», одного з організаторів Голодомору Григорія Петровського. А втім, єдиного підходу до нової назви поки немає, хоча в колах інтелігенції «Січеславська» сприймається найприхильніше.

Історичний підхід до назви

На зібранні істориків й краєзнавців, ініційованому громадською організацією «Інститут суспільних досліджень» й анонсованому як наукова конференція, запеклої дискусії не вийшло. Усі учасники були однієї думки: назва «Січеславська» для області – історично обґрунтована.

Вона повертає край до козацького минулого: на теренах області свого часу існували 5 із 8 Січей. Також область єдина, територія якої повністю була територією запорозьких вольностей.

Історик Ігор Шахрайчук вважає, що Січеславська – найбільш «нейтральна назва, яка не буде викликати великої полеміки».

Треба повертатись до витоків нашої історії, поважати давню славу козацтва. Проукраїнська назва відгороджує нас від ворога

«Безумовно, треба повертатись до витоків нашої історії, поважати давню славу козацтва. Безумовно, треба змінити ту «вурдалацьку» назву, яку регіон отримав 1926 року, коли місто було назване Дніпропетровськом, навіть, з точки зору філології, поєднавши дві непоєднувані власні назви – назву річки і прізвище людини», – каже Ігор Шахрайчук.

«Назва безлика – небезпечна, адже ми так близько до кордону з Росією. Проукраїнська ж назва якимось чином відгороджує нас від ворога», – додає історик, завідувачка Меморіального будинку-музею Дмитра Яворницького Яна Тимошенко.

​Учасники зібрання також критикували варіант «Дніпровська», заявляючи, що ця назва надто «неконкретна».

У нас є Дніпровський район і в області, і в Києві. Дніпро тече від Смоленська до Херсона і не обов’язково асоціюється з нашою областю

«Розкручувати назву Дніпровська область я не бачу підстав. Бо у нас є Дніпровський район і в області, і в Києві. Дніпро тече від Смоленська до Херсона і для пересічних громадян не обов’язково асоціюється з нашою областю. Тому ця назва безособова, неконкретна. А нам треба назву впізнавану. Бо ми – хто? Дніпропетровщина, Надпоріжжя, Придніпров’я, Наддніпров’я? Немає поки чіткої назви, прив’язки. Січеславщина, яка не є новотвором, думаю, доречна, невигадана, нештучна і плюс не є політизована», – каже краєзнавець Ігор Кочергін.

Дніпровська, Придніпровська, Дніпрославська…

А втім, назву «Січеславська» підтримують не всі фахівці. Історик Максим Кавун вважає, що вона прив’язує регіон до одного з історичних періодів. Він прихильник «не історичного, а географічного» підходу до нової назви. Як варіанти пропонує «Дніпровську» та «Придніпровську».

«Назва такого величезного регіону повинна бути спокійною, не апелювати до окремих історичних етапів. Історичні назви регіону в різні часи були різні, ми маємо пам’ятати, що історична назва ХVIII століття – це, власне, Запоріжжя, Запорозька Січ. Але в радянські часи місто Олександрівськ було назване Запоріжжям і воно на себе перебрало цю назву», – пояснює свою позицію історик

Назва Січеслав: виникла в колах української інтелігенції як антипод Катеринослава. Тобто якщо ми славили Катерину, то тепер будемо славити Січ

«Треба згадати, звідки виникла назва Січеслав: вона виникла в колах української інтелігенції як антипод Катеринослава. Тобто якщо ми славили Катерину, то тепер будемо славити Січ. Ми і в ХХ столітті все щось славили, ці кидання в крайнощі мене трішки нервують. Я схиляюсь все ж до варіантів «географічних» – Дніпровська область, може, Придніпровська область, хоча й вони, я розумію, можуть викликати критику. Тоді Дніпрославська, якщо так хочеться. Мені все ж хотілось би бачити назву великої ріки в назві області», – сказав у коментарі Радіо Свобода Максим Кавун.

Ціна питання? «Жодної копійки»

Скільки коштуватиме перейменування Дніпропетровської області бюджетові та жителям? Ініціатори зазначають, що «жодної копійки», окрім коштів на зміну вказівників на трасах.

За їхніми словами, жоден закон не вимагає заміни паспортів або інших паперових документів через зміну назви області. Зміна ж юридичної адреси в установчих документах закладів, підприємств, фірм не має граничного строку і може відбуватись поступово, разом з іншими змінами.

Петицію зібрала лише десяту частину необхідних голосів

Тим часом на сайті президента триває збір голосів під електронною петицією щодо перейменування Дніпропетровської області на Січеславську, яку на початку лютого зареєстрував правозахисник з Дніпра Дмитро Рева. Для її розгляду за три місяці треба набрати 25 тисяч голосів. Поки є менш ніж 3 тисячі. Прихильники кажуть: процедура непроста, для реєстрації треба надавати персональні дані, зокрема, як варіант – ідентифікаційний код, і це відлякує частину потенційних підписантів.

Не висловила своєї офіційної позиції щодо перейменування поки й обласна влада.

19 травня 2016 року Верховна Рада перейменувала місто Дніпропетровськ на Дніпро. За відповідний проект постанови проголосували 247 народних депутатів. Рішення ухвалили на виконання законів «про декомунізацію».