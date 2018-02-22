Дніпровська міськрада вдруге ухвалила рішення про перейменування проспекту Калініна на Сергія Нігояна

Дніпровська міськрада перейменувала проспект Калініна на проспект Сергія Нігояна. Відповідне рішення ухвалили на черговій, 30-й сесії міськради. Рішення ухвалили, зокрема, «враховуючи результати проведення громадського обговорення питання перейменування» у Чечелівському та Новокайдацькому районах міста, якими пролягає проспект.

За документом, рішення про перейменування від 28 січня 2015 року визнано таким, що втратило чинність.

Водночас у четвер жителька Дніпра Елеонора Кузнецова, яка оскаржила попереднє рішення про перейменування проспекту в суді, заявила Радіо Свобода, що вважає нове рішення міськради необґрунтованим. За її словами, справа щодо попереднього рішення все ще перебуває в суді. Як вона повідомила, касаційну скаргу міськради мали розглядати в столичному Вищому адміністративному суді України 20 грудня 2017 року, однак через ліквідацію суду засідання не відбулось.

«Вищий адміністративний суд України ліквідований, засідання не відбулось. Зараз справа перебуває на тій стадії, що й раніше. Буде створений касаційний суд, де слухатиметься ця справа, тому зрушень поки ніяких немає. Міська влада сама подала на касацію. І поки справа перебуває в касаційній інстанції, вони не мали ухвалювати ніяких рішень. Зараз я чекаю рішення суду», – зазначила Елеонора Кузнецова.

У грудні 2017 року жителі Дніпра підтримали перейменування проспекту Калініна на проспект Героя Небесної сотні Сергія Нігояна. Відповідне рішення було ухвалене на громадських слуханнях у будівлі Новокайдацької райради.

Учасники слухань не підтримали пропозицію мешканки проспекту Елеонори Кузнецової щодо перейменування його на проспект Чечелівський. За проспект Нігояна проголосували понад 150 учасників зібрання проголосували, 19 були проти.

У червні 2017 року Дніпрі апеляційний адміністративний суд скасував рішення міської ради про перейменування проспекту Калініна на проспект Сергія Нігояна. За словами позивача – жительки проспекту Елеонори Кузнєцової, розгляд справи в судах тривав понад два роки від часу перейменування. Як зазначила Елеонора Кузнецова, обурення жителів викликала не нова назва проспекту, а недотримання процедури: перейменування відбулось без попередніх громадських слухань.

У Дніпровській міськраді визнали, що під час перейменування проспекту відповідна процедура була не дотримана. Як зазначив тоді керівник юридичного управління міськради Артем Павлов, процедуру належало пройти заново, зокрема, провести громадські слухання. У мерії також повідомили, що подали касаційну скаргу на рішення суду.

20-річний українець вірменського походження Сергій Нігоян загинув від вогнепального поранення в Києві під час Революції гідності, в ніч на 22 січня 2014 року. Він був першим із протестувальників, які загинули на столичному Майдані під час протистоянь між активістами та силовиками.