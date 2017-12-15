Жителі Дніпра підтримали збереження назви проспекту Сергія Нігояна

Жителі Дніпра підтримали перейменування проспекту Калініна на проспект Героя Небесної сотні Сергія Нігояна. Відповідне рішення ухвалили на громадських слуханнях щодо перейменування проспекту.

Громадські слухання відбулися ввечері 14 грудня у будівлі Новокайдацької райради.

Учасники слухань не підтримали пропозицію мешканки проспекту Елеонори Кузнецової щодо перейменування його на проспект Чечелівський, яка посилалась на те, що це історична назва проспекту. За інформацією громадських активістів, присутніх на слуханнях, у Дніпрі ніколи не було проспекту під назвою «Чечелівський», лише вулиця.

За проспект Нігояна проголосували понад 150 учасників зібрання проголосували, лише 19 були проти.

У червні 2017 року Дніпрі апеляційний адміністративний суд скасував рішення міської ради про перейменування проспекту Калініна на проспект Сергія Нігояна, одного із героїв Небесної сотні. За словами позивача – жительки проспекту Елеонори Кузнєцової, розгляд справи в судах тривав понад два роки від часу перейменування. Як зазначила Елеонора Кузнецова, обурення жителів викликала не нова назва проспекту, а недотримання процедури під час перейменування: воно, зокрема, відбулося без попередніх громадських слухань.

У Дніпровській міськраді визнали, що під час перейменування проспекту відповідна процедура була не дотримана. Як зазначив керівник юридичного управління міськради Артем Павлов, тепер процедуру належить пройти заново, зокрема, провести громадські слухання.

У мерії також повідомили, що подали касаційну скаргу на рішення суду.