У Дніпрі суд скасував рішення про перейменування проспекту Калініна на Нігояна

У Дніпрі апеляційний адміністративний суд скасував рішення міської ради про перейменування проспекту Калініна на проспект Сергія Нігояна, одного із героїв Небесної сотні. Про це 30 червня повідомили жителі проспекту, які були проти перейменування і звернулись із позовом до суду.

За ухвалою суду, рішення міськради визнане «протиправним».

За словами позивача – жительки проспекту Елеонори Кузнецової, розгляд справи в судах тривав понад два роки від часу перейменування, суди першої інстанції відмовляли.

Як зазначила Елеонора Кузнецова, обурення жителів викликала не нова назва проспекту, а недотримання процедури під час перейменування: воно, зокрема, відбулось без попередніх громадських слухань.

«Ми нічого не маємо проти особистості Сергія Нігояна. Але ми живемо в правовій державі, і ми маємо діяти в правовому полі. Були порушені права мешканців на свободу думки, на свободу волевиявлення, на участь в обговоренні рішень органів місцевого самоврядування», – сказала Елеонора Кузнецова.

У Дніпровській міськраді визнали, що під час перейменування проспекту відповідна процедура була не дотримана. Як зазначив керівник юридичного управління міськради Артем Павлов, тепер процедуру перейменування належить пройти заново, на 17 серпня вже призначені громадські слухання. Водночас він не виключив, що міськрада спробує оскаржити рішення апеляційного суду, подавши до касаційну скаргу.

У січні 2015 року в Дніпрі проспект Калініна став проспектом героя Небесної сотні Сергія Нігояна. Відповідне рішення ухвалила Дніпровська міськрада на черговій сесії. Проект рішення підтримали 80 з 92 депутатів. Це було друге голосування за це питання, попереднє, 29 грудня 2014 року, було провалене.

Уродженець села Березнуватівка на Дніпропетровщині Сергій Нігоян загинув від вогнепального поранення в Києві в ніч на 22 січня 2014 року під час Революції Гідності. Він був першим із протестувальників, що загинув у столиці України під час Майдану.