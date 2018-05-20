Порошенко розповів, скільки пам’ятників Леніну демонтували в Україні

В Україні демонтували майже 1,5 тисячі пам’ятників Володимиру Леніну, заявив президент України Петро Порошенко під час заходів із нагоди Дня пам’яті жертв політичних репресій.

«На підставі закону України про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів було перейменовано 52 тисячі площ і вулиць, майже тисячу населених пунктів. Одних тільки пам'ятників Леніну демонтували майже 1,5 тисячі. Комуністичну партію, яка безпосередньо винна у репресіях і винищенні мільйонів людей, нарешті заборонено», – сказав Порошенко.

Він заявив, що наприкінці 2013 року «карта України виглядала, як ілюстрація в підручнику з історії КПРС».

«Наші міста, селища і села були щедро обтикані ідолами Леніна і його пособників», – підкреслив Порошенко.

Верховна Рада у квітні 2015 року ухвалила урядовий законопроект про засудження комуністичного й нацистського тоталітарних режимів, заборонила їхню пропаганду й символіку. Згідно із законом, символіка і пропаганда нацизму, націонал-соціалізму, цих цінностей, будь-яка діяльність нацистських, фашистських угруповань в Україні забороняються.

У лютому 2018 року директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович заявив, що декомунізація в Україні фактично завершена.