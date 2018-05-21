Деконструювати Російську імперію – наше завдання – Зінченко про декомунізацію

Три роки тому почалася кампанія з декомунізації України: позбавлення від радянщини і повернення до української ідентичності. За цей час перейменували 52 тисячі площ і вулиць, майже тисячу населених пунктів, демонтували майже 1,5 тисячі пам’ятників Леніну, повідомив напередодні президент України Петро Порошенко. Чи завершився на цьому процес декомунізації, у програмі «Ваша Свобода» обговорювали історик та журналіст Олександр Зінченко та співробітник Українського інституту національної пам’яті України Сергій Рябенко.