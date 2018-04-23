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23 Квітень 2018, Київ 23:27
Політика

​У Львові обгороджують монумент радянської слави, а згодом його демонтують

Монумент слави обгороджують у Львові, 23 квітня 2018 року

У Львові обгороджують монумент слави, який спричинив скандал у різних ветеранських організаціях. Прихильники радянського минулого наполягали на тому, щоб залишити пам’ятник воїнам «великої вітчизняної війни», а право-націоналістичні сили довели, що цей монумент підпадає під декомунізацію і прославляє радянську армію.

Монумент радянської слави обгороджують зусібіч, залишивши лише доступ до центральних фігур композиції – батьківщини-матері, що «приймає присягу» в радянського солдата і вручає йому меч. Перекрили підхід до аварійної частини пам’ятника – 30-метрової стели, що прославляла «визволення» радянською армією Львова у 1939-му і, згодом, у 1944 році. З міського бюджету на загороду виділено 413 тисяч гривень. Частина обранців була проти такої великої суми витрат на загороду, вимагаючи просто демонтувати радянський монумент.

Андрій Москаленко
Андрій Москаленко

Першочергово слід демонтувати стелу, яка найвища у композиції, і є певні труднощі, бо це складна конструкція
Андрій Москаленко

«Для виконання таких робіт необхідна спеціальна огорожа і її замовила Галицька райадміністрація. Якісне обгородження території потрібне, щоб почати роботи, тому потрібна масивна огорожа. Водночас розробляємо документацію. Першочергово слід демонтувати стелу, яка найвища в композиції, і є певні труднощі, бо це складна конструкція, щоб її перенести, просто зняти», – пояснив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко в коментарі Радіо Свобода.

Монумент слави у Львові, що розташований неподалік Академії сухопутних військ, був місцем протистояння лівих і правих активістів 1 і 9 травня.

Монумент слави обгороджують у Львові, 23 квітня 2018 року
Монумент слави обгороджують у Львові, 23 квітня 2018 року

За оцінкою Українського інституту національної пам’яті, пам’ятник не підпадає під дію закону про декомунізацію, тому демонтувати його можна лише згідно з рішенням міської ради і з ініціативою громади міста. На сьогодні Львівська міськрада вирішила демонтувати аварійні елементи і оголосить конкурс на облаштування громадського простору, але точних термінів міська влада не називає.

«Ми огородимо елементи, щоб нічого не загрожувало життю людей. Сам монумент, де є чоловік і жінка, залишаємо відкритим, щоб не посварити людей між собою. Ми будемо ініціювати архітектурний конкурс на подальше визначення долі монумента і цієї території, але робитимемо з повагою до людей і чинного законодавства», – каже Радіо Свобода міський голова Львова Андрій Садовий.

Праві активісти не перешкоджатимуть класти квіти – Петрівський

Представник Добровольчого руху «Організація українських націоналістів» Антон Петрівський був серед активістів, які розбили на пам’ятнику напис «переможцям над нацизмом», заявивши, що він був встановлений незаконно. Бо така назва з’явилась у 1990 році.

Монумент слави обгороджують у Львові, 23 квітня 2018 року
Монумент слави обгороджують у Львові, 23 квітня 2018 року

Попередній напис був «Слава советской армии». Ми показали, що монумент підпадає під закон про засудження націонал-соціалістичного і комуністичного тоталітарних режимів
Антон Петрівський

«Згідно з документами, цей монумент немає жодного відношення до Другої світової війни. На цьому питанні довго спекулювали і ми довели, що напис «Переможцям над нацизмом» був незаконно встановлений. Попередній напис був «Слава советской армии». Відповідно, ми напис збили і показали, що монумент підпадає під закон про засудження націонал-соціалістичного і комуністичного тоталітарних режимів. Сподіваємось, що до кінця року буде демонтований та ідеально було б частину монументу перенести у музей, щоб школярі могли дізнаватись про тоталітарний режим і радянське мистецтво», – наголосив активіст.

Скульптурну композицію відкрили у 1970 році під назвою «Монумент бойової слави Збройних сил Радянського Союзу». Його авторами є відомі львівські скульптори Емануїл Мисько, Дмитро Крвавич і Ярослав Мотика.

На сьогодні у Львові звучать побоювання, що на тлі встановленого обгородження може бути організована провокація 9 травня.

«Відомо, що завжди у Львові існує ризик всіляких провокацій 9 травня. Всі чекають, що щось має трапитись. Сьогодні дуже важливо вміти прогнозувати і робити все, щоб не давати ворогові у чорному світлі показати Львів. Не розумію, чому зараз обгороджують монумент саме перед 9 травня, коли давно вже цей пам’ятник можна було демонтувати. Чому влада зволікала стільки часу, коли має підтримку громади? Виконавча влада мала вже все зробити, щоб там не було прецеденту для конфлікту», – зауважив керівник Регіонального медіа-центру Міністерства оборони України Олександр Поронюк.

Монумент слави обгороджують у Львові, 23 квітня 2018 року
Монумент слави обгороджують у Львові, 23 квітня 2018 року

Представник правих націоналістичних організацій Антон Петрівський наголосив, що активісти не перешкоджатимуть людям покласти квіти до відкритого елементу монумента, щоб у такий спосіб дати їм можливість «попрощатись із цим пам’ятником», але після цього спільно з міською владою його демонтують. Тим часом міський голова Львова Андрій Садовий зауважив, що ситуація 9 травня у Львові залежить від Києва. «Якщо з Києва не буде команди робити провокації, їх не буде. Якщо хтось захоче зробити шоу і показати красиву картинку, то вони це зроблять, і їм важко буде завадити», – сказав Садовий.

Сьогодні російські медіа намагаються нав’язати і творити образ «нацистського Львова». І те, що на сторінці у Фейсбук вчительки львівської школи Мар’яни Батюк з’явився пост із фотографією Гітлера і компліментарними словами на адресу нацистського злочинця, було головною темою в російському медіапросторі. Управління освіти Львівської міськради проводить розслідування і в разі підтвердження факту, педагога звільнять з роботи. Однак вчителька заявила Радіо Свобода, що її сторінку зламали, але міська влада припускає, що вона могла виконувати партійне завдання. Вона належить до ВО «Свобода» і є депутатом міськради від цієї політичної сили.

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    Галина Терещук

    В ефірі Радіо Свобода з 2000 року. Закінчила факультет журналістики Львівського національного університету імені Франка. Має досвід роботи на телебаченні і в газеті.

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