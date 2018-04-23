​У Львові обгороджують монумент радянської слави, а згодом його демонтують

У Львові обгороджують монумент слави, який спричинив скандал у різних ветеранських організаціях. Прихильники радянського минулого наполягали на тому, щоб залишити пам’ятник воїнам «великої вітчизняної війни», а право-націоналістичні сили довели, що цей монумент підпадає під декомунізацію і прославляє радянську армію.

Монумент радянської слави обгороджують зусібіч, залишивши лише доступ до центральних фігур композиції – батьківщини-матері, що «приймає присягу» в радянського солдата і вручає йому меч. Перекрили підхід до аварійної частини пам’ятника – 30-метрової стели, що прославляла «визволення» радянською армією Львова у 1939-му і, згодом, у 1944 році. З міського бюджету на загороду виділено 413 тисяч гривень. Частина обранців була проти такої великої суми витрат на загороду, вимагаючи просто демонтувати радянський монумент.

Першочергово слід демонтувати стелу, яка найвища у композиції, і є певні труднощі, бо це складна конструкція

«Для виконання таких робіт необхідна спеціальна огорожа і її замовила Галицька райадміністрація. Якісне обгородження території потрібне, щоб почати роботи, тому потрібна масивна огорожа. Водночас розробляємо документацію. Першочергово слід демонтувати стелу, яка найвища в композиції, і є певні труднощі, бо це складна конструкція, щоб її перенести, просто зняти», – пояснив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко в коментарі Радіо Свобода.

Монумент слави у Львові, що розташований неподалік Академії сухопутних військ, був місцем протистояння лівих і правих активістів 1 і 9 травня.

За оцінкою Українського інституту національної пам’яті, пам’ятник не підпадає під дію закону про декомунізацію, тому демонтувати його можна лише згідно з рішенням міської ради і з ініціативою громади міста. На сьогодні Львівська міськрада вирішила демонтувати аварійні елементи і оголосить конкурс на облаштування громадського простору, але точних термінів міська влада не називає.

«Ми огородимо елементи, щоб нічого не загрожувало життю людей. Сам монумент, де є чоловік і жінка, залишаємо відкритим, щоб не посварити людей між собою. Ми будемо ініціювати архітектурний конкурс на подальше визначення долі монумента і цієї території, але робитимемо з повагою до людей і чинного законодавства», – каже Радіо Свобода міський голова Львова Андрій Садовий.

Праві активісти не перешкоджатимуть класти квіти – Петрівський

Представник Добровольчого руху «Організація українських націоналістів» Антон Петрівський був серед активістів, які розбили на пам’ятнику напис «переможцям над нацизмом», заявивши, що він був встановлений незаконно. Бо така назва з’явилась у 1990 році.

Попередній напис був «Слава советской армии». Ми показали, що монумент підпадає під закон про засудження націонал-соціалістичного і комуністичного тоталітарних режимів

«Згідно з документами, цей монумент немає жодного відношення до Другої світової війни. На цьому питанні довго спекулювали і ми довели, що напис «Переможцям над нацизмом» був незаконно встановлений. Попередній напис був «Слава советской армии». Відповідно, ми напис збили і показали, що монумент підпадає під закон про засудження націонал-соціалістичного і комуністичного тоталітарних режимів. Сподіваємось, що до кінця року буде демонтований та ідеально було б частину монументу перенести у музей, щоб школярі могли дізнаватись про тоталітарний режим і радянське мистецтво», – наголосив активіст.

Скульптурну композицію відкрили у 1970 році під назвою «Монумент бойової слави Збройних сил Радянського Союзу». Його авторами є відомі львівські скульптори Емануїл Мисько, Дмитро Крвавич і Ярослав Мотика.

На сьогодні у Львові звучать побоювання, що на тлі встановленого обгородження може бути організована провокація 9 травня.

«Відомо, що завжди у Львові існує ризик всіляких провокацій 9 травня. Всі чекають, що щось має трапитись. Сьогодні дуже важливо вміти прогнозувати і робити все, щоб не давати ворогові у чорному світлі показати Львів. Не розумію, чому зараз обгороджують монумент саме перед 9 травня, коли давно вже цей пам’ятник можна було демонтувати. Чому влада зволікала стільки часу, коли має підтримку громади? Виконавча влада мала вже все зробити, щоб там не було прецеденту для конфлікту», – зауважив керівник Регіонального медіа-центру Міністерства оборони України Олександр Поронюк.

Представник правих націоналістичних організацій Антон Петрівський наголосив, що активісти не перешкоджатимуть людям покласти квіти до відкритого елементу монумента, щоб у такий спосіб дати їм можливість «попрощатись із цим пам’ятником», але після цього спільно з міською владою його демонтують. Тим часом міський голова Львова Андрій Садовий зауважив, що ситуація 9 травня у Львові залежить від Києва. «Якщо з Києва не буде команди робити провокації, їх не буде. Якщо хтось захоче зробити шоу і показати красиву картинку, то вони це зроблять, і їм важко буде завадити», – сказав Садовий.

Сьогодні російські медіа намагаються нав’язати і творити образ «нацистського Львова». І те, що на сторінці у Фейсбук вчительки львівської школи Мар’яни Батюк з’явився пост із фотографією Гітлера і компліментарними словами на адресу нацистського злочинця, було головною темою в російському медіапросторі. Управління освіти Львівської міськради проводить розслідування і в разі підтвердження факту, педагога звільнять з роботи. Однак вчителька заявила Радіо Свобода, що її сторінку зламали, але міська влада припускає, що вона могла виконувати партійне завдання. Вона належить до ВО «Свобода» і є депутатом міськради від цієї політичної сили.