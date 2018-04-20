Львівська вчителька заперечує, що писала пост до дня народження Гітлера

Львів – Депутат Львівської міськради від Всеукраїнського об’єднання «Свобода», вчитель історії львівської школи №100 Мар’яна Батюк заперечує, що написала на своїй сторінці у Фейсбук пост із привітанням до дня народження Адольфа Гітлера і розмістила фотографію нацистського диктатора. Тим часом управління освіти Львівської міськради проводить розслідування цього інциденту і якщо підтвердиться факт, що вчителька поширила пост, то вона може бути звільнена з роботи.

Зранку на сторінці у Фейсбук Мар’яни Батюк з’явився пост із фотографією Гітлера і кількома компліментарними словами на адресу нацистського злочинця. За словами Мар’яни Батюк, вона проводила урок історії, а на перерві подивилась на свою сторінку в соцмережі і побачила пост.

Думаю, що мені зламали сторінку. Буду пробувати перевірити, хто це міг зробити, можливо це напад на мене і мою політичну силу

«Я його одразу витерла, а потім мені подзвонив керівник міської організації ВО «Свобода». Думаю, що мені зламали сторінку. Не знаю, як це могли зробити, з якою метою це зробили. Буду пробувати перевірити, хто це міг зробити, можливо це напад на мене і мою політичну силу», – каже Мар’яна Батюк.

Колектив львівської середньої школи №100 шокований змістом посту на сторінці їхньої колеги, яка не просто з 2012 року викладає історію, але й обіймає посаду заступника директора з виховної частини. Директор школи Василь Титар розповів, що дізнався про «пост педагога» від журналістів і одразу попросив її написати пояснення.

Вона стверджує, що не поширювала такої інформації. Ми проводимо своє службове розслідування

«Згідно з її поясненням, вона стверджує, що не поширювала такої інформації. Ми проводимо своє службове розслідування. А відповідні органи, сподіваюсь, мають встановити, писала вона таке чи ні. Я показав їй матеріал із інтернету і сказав, що це неприпустима річ. В усній формі вона мені сьогодні сказала, що так «ся стало», – говорить директор школи Василь Титар.

Інцидент із дописом у соціальній мережі під іменем Мар’яни Батюк перевіряє управління освіти Львівської міськради.

«У розмові з керівником школи почула, що він розмовляв із вчителем і вона сказала, що їй шкода, що вона це зробила, але вже видалила цю інформацію. Фактично, вони це підтвердили. Ми будемо проводити службове розслідування, можливо, залучимо певних фахівців», – наголосила начальник міського управління освіти Зоряна Довганик.

Мар’яна Батюк стала міським депутатом від ВО «Свобода» у 2015 році. Вона була серед ініціаторів проекту ухвали про вивішування на адміністративних будівлях Львова червоно-чорного прапора. У львівській міській організації ВО «Свобода» висловлюють переконання, що сторінку вчительки спеціально зламали і розмістили фотографію Гітлера з привітанням до дня його народження. Одразу це підхопили, каже голова львівського міської організації партії «Свобода» Любомир Мельничук, проросійські і російські медіа.

Люди, які ставали жертвами таких атак, довго відбілювали свою репутацію і доводили свою правоту

«Це фейкова кібератака. Ми дізнались, що це вкрай важко з’ясувати, хто зламав сторінку. Люди, які ставали жертвами таких атак, довго відбілювали свою репутацію і доводили свою правоту. Обрали вчительку історії, члена «Свободи», відому тим, що є автором використання червоно-чорного прапора у Львові, націоналістку і це зручний об’єкт для маніпуляції для тих, хто має величезне бажання нашкодити репутації націоналістів», – зауважив Любомир Мельничук.

Міський голова Львова Андрій Садовий у коментарі Радіо Свобода наголосив, що вчитель має пояснити, чи вона мала партійну вказівку написати пост, чи це її власна позиція. Після розслідування інциденту міське управління освіти оприлюднить своє рішення.

На сьогодні, кажуть фахівці, ніхто із громадян не захищений від того, що може стати жертвою кібератаки.