Несподівана декомунізація: чому в окупованому Криму хочуть позбутися Леніна

Тетяна Курманова

Голова громадської організації «Русское единство» та дружина підконтрольного Росії «очільника» Криму Олена Аксенова (Аксьонова) вважає, що пам'ятник Володимиру Леніну в центрі Сімферополя час демонтувати.

В окупованому Криму вже не вперше виступають за ліквідацію радянських символів. Два роки тому підконтрольний Кремлю «глава» Криму Сергій Аксенов (Аксьонов) та Сергій Меняйло, який обіймав тоді посаду російського «губернатора» Севастополя, пропонували скасувати святкування Першого травня. А навесні 2016 року російський екс-«прокурор» Криму Наталя Поклонська з'явилася в колоні «Безсмертного полку» із зображенням останнього російського царя Миколи Другого.

Російський філософ і публіцист Максим Горюнов називає ініціативу Олени Аксенової спробою показати лояльність Москві на хвилі популярності Миколи Другого, яка вже спадає.

Це – реверанс у бік Москви, бажання продемонструвати лояльність

‒ Я так розумію, це – реверанс у бік Москви. Як правило, такі реверанси роблять люди в російських провінціях для того, щоб показати Москві, що вони до неї лояльні: «Подивіться, ми збудували храм», «Подивіться, ми відремонтували пам'ятник Леніну». Тут немає ніякої особистої прихильності до Миколи Другого та царської Росії, швидше, бажання продемонструвати лояльність. Як правило, це супроводжується проханням про додаткове фінансування з бюджету. Мені здається, тут проблема в тому, що цей реверанс вже застарів. Раніше можна було, припустимо, відреставрувати якийсь радянський об'єкт, пов'язаний з пам'яттю про Другу світову війну ‒ музей або монумент. Або ж збудувати церкву, присвячену новомученикам ‒ імператорській сім'ї. Однак в умовах санкцій і протистояння із Заходом краще вивішувати портрети Володимира Путіна.

Максим Горюнов зазначає, що Росія в цьому сенсі починає брати приклад із середньоазійських держав на кшталт Казахстану й Туркменістану, де є культи осіб місцевих правителів.

‒ Мені здається, кримська «влада» скоро перестане загравати з Другою світовою війною та радянським минулим, забуде про імператора й царську Росію. Наступний крок, швидше за все, буде саме в бік культу особи. Але йдеться не про сталінську модель, а швидше, про назарбаєвську, коли в місті стане багато зображень президента, аж до позолочених статуй, як в Узбекистані й Туркменістані. Портрети є в кожному готельному номері, вони оточують людей.

Кримський історик Гульнара Абдулаєва пояснює, чому можлива російська декомунізація на півострові ‒ і хороша, й погана новина одночасно.

На місці знесених пам'ятників можуть поставити інші, на честь антигероїв для української сторони та кримських татар

‒ Для кримського суспільства й для кримських татар це була, напевно, приємна новина ‒ почути, що сама дружина Аксенова виступила за знесення пам'ятників Леніну, про що ми могли тільки мріяти. Якщо вони це зроблять, то це буде великий плюс ‒ не доведеться нам потім зносити. Інша справа, що на місці знесених пам'ятників можуть поставити інші, на честь антигероїв для української сторони та кримських татар. Я боюся, що йде просто заміщення Леніна Катериною, Миколою, Олександром і тому подібними діячами. Вони не можуть жити без кумирів, вони завжди створюють собі царя для поклоніння. Інша справа, що російська влада взагалі не враховує думки кримчан: знесуть один пам'ятник, поставлять інший і нікого не запитають. До 2014 року декомунізація відбувалася б болісно, а тепер люди просто обурюватимуться на кухнях і притихнуть.

Український історик Василь Павлов вважає, що справа не в Леніні й не в Миколі Другому, а в загальній політиці російської влади в Криму.

Російська влада намагається переформатувати свідомість жителів Криму

‒ Всі ці ініціативи та події можна розглядати окремо, а можна скласти їх в єдину картину: російська влада намагається переформатувати свідомість жителів Криму. Тобто йде спроба відірвати будь-які маркери, які були пов'язані з будь-якими минулими елементами, окрім включених до нинішньої історичної парадигми Росії. Те, що можна використовувати, залишають, а все що непотрібне і не вписується в нову матрицю, руйнується. Якщо ми додамо до цього ситуацію з Ханським палацом у Бахчисараї, то можна з упевненістю говорити про переформатування ментальної карти Криму. Росіянам потрібно показати, що, окрім певної групи людей, на півострові ніхто ніколи не жив, відповідно, сліди будь-якого іншого народу мають бути знищені.

(Текст підготував Владислав Ленцев)

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