У Раді з’явився ще один законопроект про перейменування Дніпропетровщини

У Верховній Раді зареєстрували ще один законопроект про внесення змін до Конституції України щодо перейменування Дніпропетровської області.

Документ на розгляд парламенту, позначений як «альтернативний», внесли близько ста народних депутатів. Тексту проекту на сайті Верховної Ради поки що немає. Як саме пропонують перейменувати Дніпропетровську область автори – невідомо.

21 листопада президент України Петро Порошенко запропонував народним депутатам перейменувати Дніпропетровську область на Дніпровську.

За день до цього Верховній Раді України не вистачило голосів для внесення до порядку денного сесії і направлення на розгляд Конституційного суду законопроекту про перейменування Дніпропетровської області на Січеславську.

19 травня 2016 року Верховна Рада перейменувала місто Дніпропетровськ на Дніпро.