Рада не змогла направити до КСУ законопроект про перейменування Дніпропетровщини

Верховній Раді України не вистачило голосів для внесення до порядку денного сесії і направлення на розгляд Конституційного суду законопроекту про перейменування Дніпропетровської області на Січеславську.

Спікер Андрій Парубій ставив відповідну постанову на голосування парламенту 20 листопада чотири рази, але жодного разу вона не набрала необхідних 226 голосів.

При цьому раніше Верховна Рада направила до Конституційного суду законопроект про внесення змін до Конституції щодо перейменування Кіровоградської області на Кропивницьку. Після того, як КСУ надасть свій висновок, народні депутати зможуть ухвалити вказаний документ у першому читанні. Після цього, на наступній черговій сесії, парламент може голосувати за нього для ухвалення в цілому. Згідно з процедурою, прописаною в Конституції, для цього потрібно не менше ніж 300 голосів депутатів.

У червні 2018 року профільний комітет парламенту з питань правової політики та правосуддя надав висновки до законопроектів про внесення змін до статті 133 Конституції України щодо перейменування Дніпропетровської області в Січеславську (№ 8329) та Кіровоградської області (№ 8380) на Кропивницьку. Тепер народні депутати можуть голосувати за направлення законодавчих ініціатив в Конституційний суд.

19 травня 2016 року Верховна Рада перейменувала місто Дніпропетровськ на Дніпро, а 14 липня Кіровоград став Кропивницьким.

Верховна Рада у квітні 2015 року ухвалила урядовий законопроект про засудження комуністичного й нацистського тоталітарних режимів, заборонила їхню пропаганду й символіку. Згідно із законом, символіка і пропаганда нацизму, націонал-соціалізму, цих цінностей, будь-яка діяльність нацистських, фашистських угруповань в Україні забороняються.

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