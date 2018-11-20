Рада направила до КСУ законопроект про перейменування Кіровоградської області

Верховна Рада України 20 листопада направила до Конституційного суду законопроект про внесення змін до Конституції щодо перейменування Кіровоградської області на Кропивницьку. Рішення на засіданні парламенту підтримали 239 народних депутатів за необхідних 226.

Вони просять КСУ дати висновок щодо того, чи відповідає законопроект Основному закону.

Після того, як КСУ надасть свій висновок, народні депутати зможуть ухвалити вказаний документ у першому читанні. Після цього, на наступній черговій сесії, парламент може голосувати за нього для ухвалення в цілому. Згідно з процедурою, прописаною в Конституції, для цього потрібно не менше ніж 300 голосів депутатів.

153 народних депутати внесли законопроект про перейменування Кіровоградської області на розгляд парламенту в травні цього року.

Верховна Рада перейменувала Кіровоград на Кропивницький 14 липня 2016 року. Для перейменування назви області необхідно внести зміни до Конституції.

Схожа ситуація склалася з Дніпропетровською областю. Законопроект щодо її перейменування також є в порядку денному Верховної Ради 20 листопада.

Марко Кропивницький (1840 – 1910) – український письменник, драматург, актор театру. Значна частина життя Кропивницького минула в місті, тепер названому його ім’ям. У Єлисаветграді Кропивницький створив у 1882 році «Товариство українських артистів».

Назва «Кіровоград», створена на честь російського радянського діяча Сергія Кірова (справжнє прізвище Костриков), підпадала під «закон про декомунізацію». Він забороняє, зокрема, назви, в яких використані імена або псевдоніми осіб, що обіймали керівні посади в компартійних і радянських державних органах.

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Верховна Рада у квітні 2015 року ухвалила урядовий законопроект про засудження комуністичного й нацистського тоталітарних режимів, заборонила їхню пропаганду й символіку. Згідно із законом, символіка і пропаганда нацизму, націонал-соціалізму, цих цінностей, будь-яка діяльність нацистських, фашистських угруповань в Україні забороняються.

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