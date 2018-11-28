​Дніпровська чи Січеславська? Що думають у Дніпрі про нову назву області?

Дніпро – Дніпровська чи Січеславська? Вже понад рік у Дніпрі ламають списи навколо перейменування області. Упродовж 2018-го в регіоні тривала просвітницька кампанія «Січесласька – так!», однак її заходи не були масовими. Про підтримку назви, пов’язаної з козацьким минулим, заявляли представники наукової та творчої еліти, однак влада від офіційних коментарів утримувалась. Про свою позицію місцеві чиновники почали заявляти тільки після того, як минулого тижня депутати парламенту не змогли досягти одностайності щодо перейменування області на Січеславську. Після цього президент України Петро Порошенко вніс свій законопроект про зміну назви на «Дніпровську», а група з понад ста депутатів запропонувала Раді новий законопроект – знову з варіантом «Січеславська».

Водночас пересічні мешканці Дніпра зазначають, що їхньою думкою так і не поцікавились.

Пенсіонерка з Дніпра Елеонора Кузнецова – одна з тих громадян, кому небайдуже, в який спосіб відбувається декомунізація в Україні. 2015-го вона подала позов до суду на мерію через перейменування проспекту Калініна, де вона живе, на проспект Героя Небесної сотні Сергія Нігояна. Зазначає: обурення викликала не нова назва проспекту, а недотримання процедури – перейменування відбулось без громадських слухань і міська рада це визнала. Жінка виграла два суди проти мерії, тепер справа вже рік в касаційному суді.

«А потім поставлять перед фактом…»

Елеонора Кузнецова каже: перейменування області чимось нагадує перейменування її вулиці – думку самих жителів не запитали.

«Я підтримую назву «Дніпровська», адже місто тепер – «Дніпро». За будь-яких обставин мають відбутись громадські слухання, у різних формах – зібрання, форуми, це обов’язково. Ніхто нічого не проводив, а потім поставлять перед фактом... І оскарження ні до чого не призведуть», – сказала Радіо Свобода жителька Дніпра.

​«Люди аморфні, але еліта підтримує «Січеславську»

Із тим, що думками жителів не поцікавились, категорично незгодні представники інформаційно-просвітницької кампанії на підтримку перейменування «Січеславська – так!»

Вони розповідають, що за підтримки облради майже рік їздили містами та районами області й проводили обговорення. В окремих містах, як-то Нікополь, вони мали форму громадських слухань, в інших – громадського обговорення. І скрізь назва «Січеславська» отримала підтримку, запевняє представник коаліції громадських організацій Владислав Мельничук.

За його даними, за цей варіант перейменування виступають понад 60 громадських організацій області, духовні та культурні авторитети. Щоправда, влада на місцях особливої активності не виявила, каже він.

У містах, районах, об’єднаних територіальних громадах люди підтримували перейменування на Січеславську. Переважна більшість

«Насправді, на місцях самі місцеві ради не були активні. Ми ініціювали, наші активісти разом з істориками доносили важливість перейменування. У містах, районах, об’єднаних територіальних громадах люди підтримували перейменування на Січеславську. Переважна більшість, я маю на увазі. Були люди і за «Дніпровську», і загалом проти декомунізації. Але в процесі спілкування, донесення до них, чому це потрібно, чому «Січеславська», вони погоджувались», – сказав Радіо Свобода Владислав Мельничук.

У рамках кампанії «Січесласька – так!» в обласному центрі відбулось три заходи: з громадськістю, з науковцями та з молоддю. Усі ці заходи організатори анонсували заздалегідь, однак масовими вони не стали.

«На жаль, люди не були активними, бо вважають, що є більш нагальні проблеми, які треба вирішувати. Люди аморфні. Але ж національна і культурна еліта Дніпропетровщини і України підтримує «Січеславську», – наголошує Владислав Мельничук.

​Мер довго мовчав, але тепер за «Дніпровську». Його підлеглі теж

У Дніпровській мерії досі утримувались від висловлення офіційної позиції щодо перейменування області. Зрештою, мер Борис Філатов заявив: область має бути Дніпровською. Позицію прихильників «Січеславщини» він назвав «агресивною позицією меншості, яка прагне реанімувати історичну химеру».

Попри всю мою безумовну пошану та пієтет до національно-визвольних рухів, за такою аналогією слід перейменувати Івано-Франківську область на «Опришківську»

«Попри всю мою безумовну пошану та пієтет до національно-визвольних рухів, за такою аналогією слід перейменувати Івано-Франківську область на «Опришківську» – на честь народних партизан, котрі діяли на Прикарпатті. А, наприклад, Черкаську область – на «Гайдамацьку», – цитує Бориса Філатова прес-служба мерії.

Разом з очільником міста про своє несприйняття назви Січеславська» почали заявляти і його підлеглі. Віце-мер Михайло Лисенко на своїй сторінці у Фейсбуці іронічно запропонував назвати область «Крамтонольською».

Наша область повинна називатись Крамтонольською. Всі, хто проти цієї назви, путіноїди, ватники і русофіли

«Наша область повинна називатись Крамтонольською. На честь племен, що проживали тут на території нинішнього Червоного Каменю. Вони навчились готувати дуже смачне рагу з диплодоків й робити устілки для взуття з крил птеродактилів. Всі, хто проти цієї назви, путіноїди, ватники і русофіли», – написав посадовець.

«Швидше» чи «цікавіше» рішення?

Місцевий історик Олег Репан вважає, що обидві назви – і «Дніпровська», і «Січеславська» – є прийнятними для регіону. Щоправда, перша, «нейтральна», запропонована президентом, вважає він, має більше шансів на підтримку парламентом. Але друга – цікавіша.

«Дніпровська» – хороше рішення, нейтральна назва. Проте «Січеславська», на мою думку, – цікавіше рішення

«Дніпровська» – окей, це нормальне, хороше рішення, нейтральна назва. Проте «Січеславська», на мою думку, – цікавіше рішення, бо має в собі, з одного боку, символічний потенціал, вирізняє нашу область на тлі інших областей, а з іншого – надає області ще й туристичної привабливості, бо запорозькі козаки – це позитивно забарвлений маркер для України. Очевидно, Петровського треба прибирати. Думаю, що назву «Дніпровська» буде легше провести по Верховній Раді», – сказав у коментарі Радіо Свобода Олег Репан.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій обіцяє поставити на голосування питання перейменування Дніпропетровщини до нового року. В парламенті планують розглянути одразу два законопроекти, щоб «було дві альтернативи». Щоправда, процедура зміни назви області передбачає внесення поправок до Конституції, а цьому може стати на заваді запровадження воєнного стану в частині України.

У квітні 2015 року Верховна Рада України ухвалила закон про засудження комуністичного й нацистського тоталітарних режимів. 19 травня 2016 року парламент перейменував місто Дніпропетровськ на Дніпро.