60 громадських організацій Дніпропетровщини просять владу підтримати перейменування області на Січеславську – активіст

Понад 60 громадських організацій Дніпропетровщини звернулись до президента та Верховної Ради України з проханням підтримати перейменування області на Січеславську. Про це у вівторок під час прес-конференції у медіацентрі «Відкритий» повідомив представник коаліції громадських організацій «Громадська підтримка: Січеславська – так!» Владислав Мельничук.

Як повідомив у коментарі Радіо Свобода Владислав Мельничук, серед авторів звернень – громадські організації різного спрямування: волонтерські, шахтарські, правозахисні, козацькі тощо. Вони представляють різні міста та райони області, зокрема Дніпро, Павлоград, Кривий Ріг, Нікополь, Кам’янське.

Кожна з організацій окремо звернулась до президента, голови Верховної Ради, голів фракцій та депутатських груп з проханням підтримати законопроект №9310-1, зареєстрований 165 народними депутатами України.

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«Ми вирішили робити такі звернення від кожної громадської організації окремо, аби показати, що насправді нас немало і ми всі є активними учасниками життя територіальної громади області і є офіційно зареєстрованими громадськими організаціями, і що це не є порожніми словами. Кожна організація посилалась на свої тези, на свої аргументи», – розповів Мельничук.

За його даними, звернення громадських організацій є «додатковим чинником, щоб донести до президента і народних депутатів, що назва «Січеславська» підтримується в регіоні».

Раніше громадська рада при Дніпропетровській облдержадміністрації звернулась до президента України та парламенту щодо підтримки в перейменуванні Дніпропетровської області на Січеславську.

За інформацією Владислава Мельничука, на це звернення вже отримана відповідь з парламенту, що питання передане на обробку народним депутатам.

Упродовж 2018-го в Дніпровській області тривала просвітницька кампанія «Січесласька – так!», однак її заходи не були дуже масовими. Після того, як в листопаді 2018 року депутати парламенту не змогли досягти одностайності щодо перейменування області на Січеславську, президент Петро Порошенко вніс свій законопроект про зміну назви на «Дніпровську», а група з понад ста депутатів запропонувала Раді новий законопроект – знову з варіантом «Січеславська».