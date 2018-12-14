Суд у Дніпрі підтвердив законність перейменування вулиці Героїв Сталінграда

Мерія Дніпра виграла апеляцію на рішення Бабушкінського районного суду Дніпра, який скасував розпорядження міського голови про перейменування вулиці Героїв Сталінграда на проспект Богдана Хмельницького. Відповідне рішення ухвалив Третій апеляційний адміністративний суд у Дніпрі.

За рішенням суду, розпорядження в. о. мера Галини Булавки про перейменування вулиці визнане правомірним і таким, що ухвалене з дотриманням закону про декомунізацію.

У мерії Дніпра повідомили, що рішення суду першої інстанції було ухвалене ще 31 жовтня 2017 року, але на судовому засіданні оголосили тільки вступну й резолютивну частини постанови. Повний текст постанови міська рада отримала лише 29 вересня 2018 року, тільки тоді міська влада змогла підготувати і подати апеляційну скаргу.

Радіо Свобода зверталося до Бабушкінського райсуду з проханням пояснити річну затримку з оприлюдненням рішення, але там цього зробити не змогли.

У мерії також повідомили, що назва «вулиця Героїв Сталінграда» підпадає під законодавство «про декомунізацію», адже «містить символіку комуністичного тоталітарного режиму», що підтверджено висновком експертизи Інституту держави і права НАН України.

1 листопада 2017 року у прес-службі партії «Опозиційний блок» повідомили, що суд задовольнив позов депутата від фракції партії в міськраді Дніпра Олександра Сироти до колишньої в. о. міського голови Галини Булавки щодо перейменування вулиці Героїв Сталінграда на проспект Богдана Хмельницького, скасувавши перейменування. Повідомлялось, що Сирота подав до суду на Булавку ще в березні 2016 року. На думку позивача, назва вулиці не підпадала під декомунізацію, адже «ніяк не пов’язана ні з комуністичним режимом, ні з іменем Сталіна», а дана «на честь жертв Сталінградської битви».

У листопаді 2015 року в рамках виконання законів про декомунізацію в Дніпрі змінили назви кількох десятків топонімів. Відповідне розпорядження підписала тодішня виконувач обов’язків мера Галина Булавка після консультацій з Українським інститутом національної пам’яті. Відповідно до документа, вулиця Героїв Сталінграда стала проспектом Богдана Хмельницького.