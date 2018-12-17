Громадська рада звернулася до президента щодо перейменування Дніпропетровської області

Громадська рада при Дніпропетровській обласній держадміністрації звернулася до президента України та Верховної Ради щодо підтримки в перейменуванні Дніпропетровської області на Січеславську.

Як розповів Радіо Свобода член громадської ради Віктор Таратушка, рішення про підтримку назви «Січеславська» члени ради ухвалили на своєму засіданні переважною більшістю голосів (28 із 30 присутніх). Звернення до президента, голови та фракцій парламенту вирішили надіслати після «проваленого у Верховній Раді голосування» за Січеславську область.

За словами авторів звернення, назва центру регіону не обов’язково має збігатися з назвою самого регіону, бо «це «совковий» підхід». Як приклад вони наводили Мюнхен – центр Баварії, Барселону – центр Каталонії.

«В Україні є два такі випадки: Закарпатська область з центром в Ужгороді та Волинська область із центром в Луцьку. Це нормальне явище, так повинно бути. Тим більше, що назва «Січеславська» набула поширення ще до Незалежності України. У 90-ті роки реєструвались громадські організації зі словом «Січеславська» в офіційній назві. Усі ці роки це було на устах, особливо людей проукраїнських», – сказав Радіо Свобода Віктор Таратушка.

Громадська рада при Дніпропетровській ОДА – консультативно-дорадчий орган, створений для участі громадськості у реалізації державної політики, здійсненні громадського контролю за діяльністю влади, врахування громадської думки для ухвалення важливих рішень. Складається з керівництва та 11 комітетів. До неї входять 35 людей, здебільшого це керівники дієвих громадських організацій регіону.

Упродовж 2018-го в регіоні тривала просвітницька кампанія «Січесласька – так!», однак її заходи не були масовими. Після того, як в листопаді 2018 року депутати парламенту не змогли досягти одностайності щодо перейменування області на Січеславську, президент Петро Порошенко вніс свій законопроект про зміну назви на «Дніпровську», а група з понад ста депутатів запропонувала Раді новий законопроект – знову з варіантом «Січеславська».