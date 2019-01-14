Суд визнав бездіяльність мерії щодо конкурсу на реконструкцію Вокзальної площі Дніпра – активісти

Суд у Дніпрі визнав злочинною бездіяльність двох департаментів мерії щодо проведення конкурсу на реконструкцію Вокзальної площі. Відповідне рішення ухвалив Дніпропетровський окружний адміністративний суд, повідомив Радіо Свобода голова громадської організації «Громадський контроль» Артем Романюков 14 січня.

За його даними, судовий процес за позовом архітекторів, які не змогли взяти участь у конкурсі, тривав близько півтора року

Як розповів Артем Романюков, 2017 року громадські активісти з’ясували, що конкурс проектів реконструкції площі, у якому, за словами мера, не було учасників, насправді не проводився: умови конкурсу були оприлюднені «заднім числом».

Позивачі вимагали в суді визнання злочинної бездіяльності посадовців мерії та проведення конкурсу.

«Головний аргумент був такий: коли мер повідомив, що на конкурс ніхто не подався, умови конкурсу ще навіть не були опубліковані. Люди, які хотіли б податись, цього б навіть не змогли зробити, бо не було умов конкурсу, нічого не було опубліковано в офіційних джерелах, на офіційному сайті. Ми це виявили, і тоді інформацію про конкурс опублікували на сайті мерії заднім числом. Однак все це легко перевіряється. Ми це «виловили» і побачили маніпуляцію. Все це стало основою для позову», – сказав Артем Романюков.

Читайте також: Суд у Дніпрі підтвердив законність перейменування вулиці Героїв Сталінграда

Радіо Свобода звернулось з інформаційним запитом до міськради, аби з’ясувати позицію мерії щодо рішення суду та подальші дії.

Влітку 2017 року в мерії Дніпра повідомили, що одним з архітектурних бюро був розроблений проект реконструкції Вокзальної площі, його затвердили й створили необхідні ескізи. Однак деякі активісти висловили незгоду, зареєстрували петицію й зібрали підписи за проведення відкритого конкурсу проектів.

У мерії стверджували, що після цього мер ветував проект і оголосив відкритий конкурс, однак на нього не надійшло жодного проекту. Тоді в мерії зазначили, що вирішили повернутись до першого проекту.

29 січня 2016 року в Дніпрі активісти знесли пам’ятник Григорію Петровському, знаковий і один з найбільших пам’ятників радянської доби в місті, який простояв на привокзальній площі 40 років. Пізніше міська влада заявила, що площа підлягає реконструкції. Почалися дискусії, якою вона має стати.