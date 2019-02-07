Рада заборонила представникам Росії бути спостерігачами на виборах в Україні

Верховна Рада заборонила участь спостерігачів з Росії на виборах в Україні. За відповідний законопроект проголосували 232 депутати за мінімально необхідних 226.

Документ передбачає заборону бути офіційним спостерігачем від іноземних держав та міжнародних організацій особам, які є громадянами держави, яку в Україні визнано державою-агресором або окупантом. Крім того, забороняється бути спостерігачами особам, яких така держава запропонувала або внесла як спостерігачів.

Закон набирає чинності наступного дня після його опублікування.

Напередодні ЦВК повідомляла, що зареєструвала 91 офіційного спостерігача від міжнародних організацій та іноземної держави на виборах президента України.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 9 січня повідомляв, що МЗС України не прийматиме заявки про реєстрацію російських спостерігачів на президентських виборах.

21 січня в Центральній виборчій комісії Росії повідомили, що подали до МЗС своєї країни перелік осіб, які, на думку Москви, мали б стати спостерігачами на виборах президента України 31 березня від ОБСЄ для короткострокового і довгострокового спостереження.

22 січня заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін сказав, що Росія буде домагатися допуску своїх спостерігачів на президентські вибори в Україні.

Вибори президента України відбудуться 31 березня 2019 року. Остаточний список кандидатів Центрвиборчком має оголосити до 9 лютого.