У СБУ назвали «сумнівною інформацією» заяви штабу Гриценка про виявлену «прослушку»

«Сумнівною інформацією» назвали в Службі безпеки України заяви представників виборчого штабу кандидата в президенти України, лідера партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка про виявлення пристроїв для прослуховування.

«Ці п’ять пристроїв, які знайшли в штабі кандидата в президенти Анатолія Гриценка. Це пускові пристрої, які запускають відео- або аудіозапис усіх пристроїв, які можуть бути в приміщенні», – сказав 6 лютого, виступаючи в парламенті позафракційний депутат Віктор Чумак, який є керівником виборчого штабу Гриценка.

Чумак закликав інших кандидатів бути пильними. Він висловив сумнів у тому, що їх могли встановити приватні охоронні структури, і допустив, що «без втручання держави не обійшлося».

Натомість речниця СБУ Олена Гітлянська заявила у коментарі Радіо Свобода, що Служба безпеки діє «виключно в рамках чинного законодавства». «Якщо б було рішення суду про такі заходи, але мені нічого не відомо про таке. Дуже сумнівна інформація», – сказала Гітлянська.

Анатолій Гриценко є одним із 34 кандидатів, зареєстрованих ЦВК станом на 5 лютого для участі у виборах президента, що відбудуться 31 березня цього року.

Остаточний список кандидатів Центрвиборчком має оголосити до 9 лютого.