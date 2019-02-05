ЦВК зареєструвала 34 кандидати в президенти України

Центральна виборча комісія на засіданні у вівторок зареєструвала ще чотирьох кандидатів у президенти України 31 березня. Реєстрацію отримали народний депутат Віктор Кривенко, висунутий «Народним рухом України, Сергій Кривонос першого заступника командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ Сергія Кривоніс, висунутий партією «Воїни АТО», а також два самовисуванці – підприємець Сергій Носенко і Руслан Ригованов, який вказав місцем роботи «Севастопольський морський рибний порт».

3 лютого ЦВК завершила прийом документів від потенційних кандидатів на виборах президента. За цей час комісія отримала документи від 89 осіб.

Остаточний список кандидатів Центрвиборчком має оголосити до 9 лютого.

2019-й – рік виборів в Україні, навесні відбудуться президентські, а восени – парламентські.